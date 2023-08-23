Эн+ и «Молчановка» открывает цикл экскурсий «История в воде»

Организаторы разработали три тематических маршрута, посвященных взаимодействию города и его жителей с главной водной артерией Иркутска. Они пройдут по Нижней Набережной, Цесовской Набережной, а также Скверу Гидростроителей.

Участники экскурсий узнают интересные факты о месторасположении Иркутского острога и первого каменного храма, прослушают рассказы о том, как повлияла Русско-Американская компания на герб Иркутска, и где именно зарождалась энергетика города. Немало историй связано с историей об иркутских купцах, их вкладе в общественную жизнь города, строительство различных объектов от церквей до бань. Авторы покажут, где гулял и что делал в Иркутске цесаревич Николай, а также за что в городе до сих пор любят Николая Курбатова.

Отдельной строкой в перечне познавательных мероприятий обозначен залив Якоби.

Ведущие поделятся фактами о строительстве первой гидроэлектростанции Ангарского каскада первостроителях ГЭС, сложностями, связанными с ее возведением, напомнят о том, как стройка отразилась в художественных и литературных произведениях того времени.

В ближайшее время Эн+ и библиотека имени И. И. Молчанова-Сибирского представят уникальную тематическую сувенирную продукцию, получить которую смогут наиболее активные участники проекта «История в воде». Ожидается, что в осенний и весенний периоды краеведы «Молчановка» проведут не менее 30 экскурсий, а также серию тематических встреч, посвященных набережным Ангары, запишут специальные аудиогиды.

Сегодня компания Эн+ занимается сразу несколькими крупными инвестиционными проектами на Цесовской набережной. Обновленная набережная с новыми объектами должна в перспективе стать фрагментом единой набережной протяженностью порядка 19 км, которая охватит и берег Ангары, и Ушаковку. Концепция набережной была разработана Агентством развития территорий «Градостроительная школа» совместно с городской администрацией и общественностью. Эн+ поддержала предложение архитектурного сообщества.

Инициатива масштабных трансформаций принадлежит основателю холдинга Олегу Дерипаска. Как отмечает промышленник, мы должны помочь государству ускорить процессы трансформации в стране так, чтобы каждый региональный российский город был похож на Казань, Москву, Санкт-Петербург. И сейчас у нас для этого есть необходимые ресурсы.

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