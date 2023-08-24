Ставки по вкладам в банках Иркутска выросли до 12-13,5%

Это произошло сразу после поднятия ключевой ставки Банком России 15 августа. Эксперты уверены, что рост ставок продолжится.

Банк России опубликовал данные по максимальным процентным ставкам по вкладам в рублях в крупнейших банках. По результатам мониторинга, во II декаде августа 2023 г. они поднялись до 9,23% против 8,15% в I декаде.

Средние максимальные процентные ставки по вкладам: на срок до 90 дней – 8,43%, на срок от 91 до 180 дней – 9,43%, на срок от 181 дня до 1 года – 7,88%, на срок свыше 1 года – 9,32%.

Напомним, что ЦБ делает оценку ставок по вкладам на основе анализа предложения 10 кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Россельхозбанк, Открытие, Райффайзенбанк, Тинькофф, Промсвязьбанк, Совкомбанк.

В банках Иркутска максимальные ставки по вкладам находятся на уровне 12,0-13,5% годовых. Такие ставки 24 августа предлагают Байкалкредобанк, Солид Банк, Ингосстрах Банк (бывший Союз), Азиатского-Тихоокеанский банк, Сбербанк и Альфа-Банк.

Аналитики считают, что в ближайшее время рост ставок продолжится. 15 августа ЦБ резко поднял ключевую ставку на 3,5 п.п. до 12%, и это еще не до конца учтено в ставках по вкладам. Эксперты такж не исключают еще одного подъема ставки из-за роста инфляции.