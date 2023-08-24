Премьер России дал распоряжение об открытии суворовского училища в Иркутске

Оно примет воспитанников 1 сентября этого года.

«В Иркутске начнет работу суворовское военное училище, рассчитанное на 420 воспитанников. Распоряжение о создании нового учебного заведения подписал председатель Правительства Михаил Мишустин», – говорится в документе.

По словам губернатора Приангарья Игоря Кобзева, учить ребят будут педагоги с огромным опытом. В их числе – преподаватели бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища.

«Строительство – на финишной прямой. До начала учебного года – неделя. Уверен, для учеников, педагогов, горожан это будет настоящим праздником», – пишет глава региона в Телеграм-канале.