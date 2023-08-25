Котировки на золото упали ниже 1900 долларов. Что происходит?

Последние полтора месяца мировые цен на золото были под давлением на фоне дорожающего доллара США. С тех пор котировки драгоценного металла упали ниже 1900 долл./унц. Об этом пишут эксперты ПСБ.

Всегда в центре внимания, это текущая ситуация в мировой экономике. Причём основное влияние исходит именно от США, как страны с крупнейшей экономикой. Сейчас сложилась такая ситуация, когда ФРС, вероятно, будет сохранять жёсткую ДКП продолжительное время, чтобы в конце концов вернуть инфляцию к необходимому уровню. Высокая ключевая ставка напрямую влияет на защитные активы, особенно в те моменты, когда экономическая ситуация находится под контролем.

На этом фоне котировки золота несколько раз поднимались выше 2000 долл./унц., но в целом уже более года находятся в диапазоне 1900-2000 долларов за унцию.

Что касается нашего взгляда, то он заключается в следующем: при отсутствии неожиданного роста инфляции в США, цены на золото должны продолжат двигаться в ранее озвученном боковике. Ближе к 2024 году, как только появятся намёки на то, что ФРС готова перейти к снижению ставки, цены на золото поднимутся выше 2000 долл./унц. с потенциалом роста до отметки 2200 долл./унц. В целом, данный сценарий может реализоваться быстрее, если экономика США всё же погрузится в рецессию.