Российский рынок замер. Что дальше?

После пяти месяцев безостановочного роста вопросы о коррекции возникают всё чаще. С начала августа российский фондовый рынок топчется на одном месте. Эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин в своём еженедельном шоу «Без плохих новостей» рассказывает, безоговорочно ли работает корреляция фондового рынка и курса доллара, какие факторы влияют на рынок, когда на нём отсутствуют иностранные инвесторы, и о чём предупреждает технический анализ?

«Рост индекса Мосбиржи проходил и на фоне укрепления рубля»

Многие эксперты обращают внимание на то, что рост котировок на российском рынке в этом году почти полностью совпадает с тенденциями на валютном рынке. Корреляция между индексом Мосбиржи и курсом доллара составляет 96%. Означает ли это, если курс рубля будет укрепляться, то российский рынок будет падать?

– Если взять промежуток с 2008 года, то корреляция будет 78%. Это очень много. Из этого может сложиться неправильное восприятие, что наш рынок ходит вслед за обменным курсом рубля, – рассуждает Максим Шеин. – На самом деле, это зависимость очень неустойчивая. Например, в 2021 году корреляция была минус 72%, а в 2019 – минус 71%, то есть рост индекса Мосбиржи проходил на фоне укрепления рубля.

«На рынок сейчас действуют другие факторы»

В те годы спрос на российские акции формировали иностранные инвесторы, поэтому был спрос и на российскую валюту, сейчас это не работает.

– Я помню ещё в 2000 году среди трейдеров ходило выражение, что мы торгуем не акциями, а фьючерсами на приход иностранных денег. Теперь этого ориентира на российском рынке акций нет. И на первый план выходят другие факторы. Первый – это, конечно, курс рубля в индексе Мосбиржи. Ведь больше всего места занимают экспортёры, и поэтому инвесторы просто транспонируют тенденции валютного рынка в котировке акций. Но происходит это на самом деле ни день в день, корреляция дневного изменения курса доллара в индексе Мосбиржи нулевая.

Второй ориентир – это дивиденды.

– В условиях турбулентности для инвесторов важно получать постоянный доход, поэтому котировки и акции подгоняются таким образом, чтобы дивидендная доходность была близка к доходностям по ОФЗ. В этом смысле, повышение ключевой ставки негативно для рынка акций. Кроме того, дивиденды рассматриваются сейчас как дополнительные деньги, которые реинвестируются на рынке.

Пока эти факторы говорят, как минимум об остановке роста на фондовом рынке, делает вывод Максим Шеин.

– Если посмотреть на динамику индекса Мосбиржи с позиции технического анализа, то сейчас заканчивает формироваться опасная и очень редкая разворотная фигура «бриллиант». Если ей верить, то потенциал коррекции как минимум до отметки 2900 пунктов по индексу Мосбиржи.