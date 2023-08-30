Как изменились потребительские предпочтения россиян за полгода?

Рост онлайн-продаж в регионах и числа онлайн-покупателей FMCG, а также подарочные сертификаты без повода.

Ozon проанализировал, как и что россияне покупали в первой половине года. Самые активные покупатели на Ozon – это региональные клиенты: доля всего оборота, приходящаяся на регионы (без учета Москвы и Санкт-Петербурга), выросла до 76% год к году. Привычка покупать товары повседневного спроса в онлайне стала еще сильнее: количество покупателей товаров категории FMCG на Ozon выросло на 47%.

Ozon провел исследование среди россиян, чтобы выяснить, как изменились их потребительские привычки за полгода. Согласно полученным данным, 13% опрошенных считают, что в нынешнем году они стали проявлять большую спонтанность в покупках непродовольственных товаров. Эту тенденцию подтверждает и динамика роста количества заказов на Ozon: только за 2 квартал этого года оно выросло на 131% год к году.

В основном россияне (68%) предпочитают покупать товары онлайн, при этом покупки все больше переносят на мультикатегорийные маркетплейсы – если в первом полугодии 2022 только 29% опрошенных покупали там непродовольственные товары, то в 2023 – уже 32%. В самые быстрорастущие категории на Ozon за первые шесть месяцев 2023 вошли авто- и мототовары, одежда и обувь, мебель, товары для строительства и ремонта, а также спортивные товары и электроника.

Онлайн-покупки набирают популярность в регионах, что подтверждает прогнозы аналитических агентств, – доля региональных покупателей* на Ozon в обороте выросла до 76% по итогам первого полугодия 2023 (+2 пп). Больше всего покупок на маркетплейсе в этом году, помимо жителей Москвы и Санкт-Петербурга, совершили жители Подмосковья, Ленинградской области, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Краснодара, Казани, Самары, Нижнего Новгорода и Новосибирска. Продажи там растут наиболее активно за счет коротких сроков доставки, которые обеспечены развитой логистической инфраструктурой в этих регионах.

Уже второй год подряд россияне продолжают переносить закупки повседневных товаров в онлайн. За счет развития сервисов доставки и расширения ассортимента уже четверть опрошенных при покупке продуктов питания отдают предпочтение маркетплейсам (годом ранее было 20%).

Динамика FMCG-категории на маркетплейсе Ozon подтверждает этот тренд: покупателей повседневных товаров на площадке стало на 47% больше, чем годом ранее. По итогам шести месяцев топ самых популярных товаров на Ozon на 80% состоит из товаров повседневного спроса. Наиболее часто на Ozon покупают товары категории dry food (бакалея, зерновые продукты, кондитерская и хлебопекарная продукция, консервация, соусы, макаронные изделия и др.), свежие продукты и напитки.

Продолжают пользоваться спросом и подарочные сертификаты, которые показали рост в обороте на 76% год к год. В этом году есть тенденция к снижению сезонности: сертификаты приобретают не только к “большим” праздникам, но также на свадьбы, дни рождения, новоселья, профессиональные праздники коллегам или вовсе без повода. Самый часто покупаемый номинал сертификата - 1000 рублей, однако в июле у покупателей появилась возможность приобретать сертификаты свободного номинала (от 300 до 1 000 000 рублей) и кастомизировать их не только на сайте, но и в приложении Ozon. Такое нововведение уже пользуется большим спросом у покупателей: за первый месяц было продано более 15 000 подарочных сертификатов.

На конец 2 квартала 2023 года карта Ozon Банка (Ozon Карта) остается самым популярным способом оплаты на Ozon среди других банковских карт, а ее аудитория превысила 25 млн человек. Для более дорогих покупок покупатели используют такие финансовые инструменты маркетплейса, как покупка в рассрочку. Помимо традиционно популярных для рассрочки категорий электроники и бытовой техники, пользователи приобретали также товары из категорий одежды, дома и сада, мебели.