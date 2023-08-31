Продажи российского fashion-ретейла выросли на 19% в 2023 году

За семь месяцев 2023 года продажи российских производителей одежды выросли на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на уход ряда иностранных брендов, рынок fashion-ретейла показал 9-процентный рост. Такие данные получены благодаря панели «Ритейл» от СберАналитики.

За прошедший год россияне стали больше тратить на покупки одежды и обуви: их доля в структуре расходов увеличилась с 6,7 до 7,2%. При этом средний чек на одежду и обувь составил 2,5 тыс. рублей. Объём онлайн-продаж в этом сегменте за год вырос с 22 до 27%.

Покупатели, ранее приобретавшие одежду в магазинах ушедших брендов, стали чаще покупать такие товары на маркетплейсах: объём трат на них вырос на 41%, клиентов стало на 39% больше. На 35% увеличилось число клиентов мультибрендовых магазинов.

Расходы на одежду и обувь выросли у всех независимо от заработка. Больше всего на эту категорию товаров тратят люди с очень низким и очень высоким уровнем доходов — 7,9 и 7,8% соответственно. Наибольшая доля расходов в общем обороте приходится на женщин в возрасте от 35 до 44 лет (20%), от 45 до 54 лет (15%), от 25 до 34 лет (11%) и на мужчин в возрасте от 35 до 44 лет (10%).

Станислав Карташов, вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» Сбербанка:

«СберАналитика помогает бизнесу находить инсайты, понимать и чувствовать тренды. Исследование, посвященное fashion-ретейлу, показывает, что уход ряда иностранных брендов позитивно сказался на развитии отрасли. За год российские производители одежды нарастили продажи почти на 20%. Ещё один интересный тренд — одежду и обувь стали чаще покупать мужчины: за прошедший год их доля в общем обороте выросла с 30 до 32%, а доля женщин, соответственно, сократилась с 70 до 68%».