Инвестор назвал дома на земле ИЖС интересным инструментом вложения средств

Инвестиции в недвижимость всегда считались консервативным вариантом вложений и в моменты нестабильности традиционно пользуются повышенным спросом. Эксперт рассказала о том, какие объекты сейчас пользуются спросом у инвесторов.

Екатерина Позднякова, руководитель проектов инвестиционной компании Garnet:

— Сейчас удачное время для инвестиций в недвижимость. Другое дело, что наиболее удачным вариантом сегодня являются не городские объекты Москвы, а дома на земле ИЖС. Это связано с интересными банковскими предложениями для таких лотов, например, 4,9% это IT-ипотека, 5,3% — семейная ипотека, 7,3% — льготная ипотека. Этот формат вложений предполагает покупку земельного участка и строительство на нём дома как для сдачи в аренду, так и для перепродажи.

Вся ипотека от крупнейшего российского банка, оформленная после 22 августа, будет идти по новым ставкам. Высокая цена кредита — это прежде всего большая переплата за объект. Таким образом, в Москве для инвестиций интересны объекты, которые продаются сильно ниже рынка и с чётким пониманием того, как и за счёт каких факторов будет продан этот объект по хорошей для инвестора цене.

Сейчас у инвесторов, которые диверсифицируют свои риски, осталось мало вариантов для сохранения и преумножения средств. Так, банковские депозиты не позволяют даже сохранить деньги по отношению к официальной инфляции. В такой ситуации недвижимость остаётся возможностью сохранить средства и если разбираешься, то заработать.