Переход на электросуда позволит сократить выбросы CO2 на 250 тыс. тонн за сезон

Отрасль судоходства — одна из старейших отраслей мировой экономики с многовековой историей — до сих пор сохраняет свои позиции и лидирует в грузовых перевозках. Последнее время популярность набирает инновационное направление электрического судоходства. Переход на регулярные речные перевозки пассажиров на электротяге к 2025 году потребует инвестиций в размере 50 млрд рублей и позволит сократить выбросы CO2 на 250 тыс. тонн за сезон, подсчитали эксперты Россельхозбанка.

Электросуда – новый эффективный и экологичный вид городского, прогулочно-развлекательного и круизного транспорта. В 2023 году в Москве был запущен регулярный речной маршрут и создан флот из 21 водного трамвая, которые работают на аккумуляторных батареях и имеют запас хода до 70 км. За два летних месяца такой вид транспорта стал пользоваться большим спросом у жителей и гостей столицы.

Переход на электросуда актуален не только для Москвы, но и для других крупных городов России с большим пассажирским потоком, а также для территорий, где такой вид транспорта сможет обеспечивать переправу грузов и пассажиров в областные и муниципальные центры, и регионов с уже развитым каботажным судоходством. Развитие водного электротранспорта станет мощным драйвером увеличения туристической привлекательности населенных пунктов, стоящих на берегах рек – таких, как Нижегородская, Самарская, Ленинградская, Московская, Ярославская, Тюменская, Волгоградская, Саратовская и Тверская области и Республика Башкоторстан. Эти регионы уже оснащены комплексами для обслуживания пассажирского флота, обеспечивающими безопасный подход, швартовку, стоянку и зарядку судна.

По подсчетам экспертов РСХБ, для покрытия растущего спроса на услуги речного транспорта потребность в электрических судах составляет порядка 300 дополнительных единиц. Помимо самих судов потребуются активные разработки по внедрению систем хранения электроэнергии на пунктах стоянки, пристанях и плавучих причалах. Такие разработки уже активно реализуются в сфере наземного электротранспорта. По оценкам РСХБ, обеспечить регулярные внутригородские и междугородние перевозки электросудами российские производители смогут к 2035 году, при этом их доля составит порядка 5-7% от всего внутреннего водного транспорта. Объем необходимых инвестиций для создания инфраструктуры пассажирского электрического судоходства оценивается в 50 млрд рублей.

«Электросуда обладают рядом преимуществ перед традиционным водным транспортом, благодаря которым их доля на рынке перевозок будет только расти. Электрические суда являются не только альтернативным маршрутным транспортом, но и привлекают большое количество туристов. Габаритные размеры позволяют получить доступ к портам, закрытым для крупных судов. Кроме того, электрификация устраняет необходимость в постоянном трудоемком обслуживании дизельных двигателей. Переход на регулярные речные перевозки пассажиров на электросудах позволит сократить выбросы CO2 на 250 тыс. тонн за период навигации, а также предотвратить образование разливов нефтепродуктов», - отметила Наталья Худякова, руководитель направления Центра макроэкономического анализа и регионального прогнозирования Россельхозбанка.

Объем региональных и межрегиональных перевозок грузов и пассажиров внутренним водным транспортом в России в 2022 году составил 9,14 млн человек (105,8% от показателей 2021 года). Лидерами по перевозкам пассажиров на речном транспорте стали: Самарская область - 958 тыс. чел., (+12% к 2021 году), Тюменская область 779 тыс. чел., (+26% к 2021 году), Красноярский край – 737 тыс. чел. (+21% к 2021 году), Волгоградская область - 698 тыс. чел. (+22%), Москва – 503 тыс. чел. (+20% к 2021 году), Архангельская область – 424 тыс. чел. (+18% к 2021 году), Ярославская область – 374 тыс. чел. (+2% к 2021 году), Ростовская область - 332 тыс. чел. (+14% к 2021 году), Республика Башкортостан – 352 тыс. чел. (+9% к 2021 году), Нижегородская область – 305 тыс. чел. (+10% к 2021 году). Внутреннее речное пассажирское судоходство восстанавливается после пандемийного снижения в 2021 году и к 2025 году может вырасти в объеме до 11 млн человек.