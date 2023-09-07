Участников СВО из Иркутской области освободят от пеней по коммунальным платежам

Ранее действовал указ главы региона Игоря Кобзева, которым от уплаты пеней освобождались военнослужащие, заключившие контракт в рамках мобилизации. Сейчас принят федеральный закон, которым такая мера поддержки распространена на разные категории участников СВО. При этом тем, кто уже получил меру поддержки в соответствии с ранее изданным указом, не нужно подавать документы повторно, вопрос будет решен автоматически.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Новый порядок освобождения от пеней распространяется на призванных на военную службу по мобилизации, проходящих службу в Вооруженных Силах РФ по контракту, в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в воинских формированиях при условии участия в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также на заключивших контракт добровольцев и на выполняющих задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию России граждан, проходящих военную службу в пограничных органах федеральной службы безопасности.

Кроме того, от уплаты пеней освобождаются совместно проживающие с участниками СВО супруги, дети, родители и другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и иные граждане, признанные членами семьи. Освобождение от пеней распространяется только на одно жилое помещение по выбору.

Для получения меры поддержки нужно обратиться с составленным в свободной форме заявлением в организации, получающие плату за жилое помещение и коммунальные услуги, взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Указ вступит в силу через десять дней после официального опубликования и будет распространяться на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.