Жители Приангарья теряют интерес к работе в розничной торговле и страховании

Служба исследований hh.ru проанализировала ситуацию с резюме в Иркутской области по итогам августа.

По итогам августа жители Иркутской области выходили на рынок труда чаще, чем год назад в аналогичный период – количество активных резюме выросло на 4,5% (август 2023/2022). Для сравнения, в целом по Сибирскому ФО соискатели также стали чуть чаще искать работу (+0,4% активных резюме год к году), а по России, напротив, зафиксировано снижение соискательской активности, на уровне -3,1%.

Любопытно, что сибирские регионы показали разную динамику активности соискателей относительно прошлого года, наибольший ее рост заметен в Иркутской области (4,5%) и Красноярском крае (+4,3%), кроме того, положительный тренд зафиксирован в Алтайском крае (3,3%) и Кузбассе (1,2%). При этом в трех регионах Сибирского ФО соискатели стали реже искать работу, и лидером в этом списке стала Новосибирская область (-4,7% активных резюме г/г), причем спад этот сильнее общероссийского тренда (-3,1%). Еще два сибирских региона также в отрицательном тренде по активности соискателей: Омская область (-2,8%) и Томская область (-0,7%).

Регион Динамика резюме за август 2023 относительно августа 2022 Новосибирская область -4,7% Омская область -2,8% Томская область -0,7% Кемеровская область 1,2% Алтайский край 3,3% Красноярский край 4,3% Иркутская область 4,5% Сибирский ФО 0,4% Россия -3,1%

Анализ активности соискателей из Иркутской области показал, что в августе, несмотря на рост общего числа активных резюме, в большинстве профсфер (в 22 из 27 анализируемых) специалисты стали реже выходить на рынок труда в поиске новой работы, нежели год назад. При этом, наиболее заметный провал в активности зафиксирован среди соискателей из сферы розничной торговли (-27,1% резюме), страхования (-20,3%), работников салонов красоты и фитнес-центров (-20%), специалистов автобизнеса, в первую очередь, мастеров по ремонту и обслуживания автомобилей (-19,8%).

Рост количества активных резюме к прошлому году произошел лишь в пяти направлениях, среди них - «Сельское хозяйство» (+7,6%), «Медицина, фармацевтика» (+4,1%), «Добыча сырья» (+2,9%) «Производство, сервисное обслуживание» (+1,3%) и «Другое», в котором обычно объединены резюме начинающих специалистов без опыта работы и конкретных пожеланий к сфере трудоустройства (+35,1%).

А чаще всего в прошедшем месяце жители Иркутской области искали работу в сфере «Рабочий персонал» — это 18% от всех резюме соискателей. Также в топ популярных среди соискателей сфер вошли «Продажи, обслуживание клиентов» (15%), «Производство, сервисное обслуживание» и «Транспорт, логистика» (по 14%), «Строительство, недвижимость» (13%).

«Если оценить статистику вакансий и резюме на hh.ru, то сегодня она отражает весьма тревожные для работодателей тренды. Кривая динамики вакансий с начала этого года резко устремилась вверх, существенно опережая темпы двух последних лет. На фоне такой бурной активности работодателей число резюме, напротив, демонстрирует отрицательную динамику. В результате разрыв между спросом и предложением продолжает нарастать и достигает пиковых значений.

Эта картина характерна не только для аудитории hh.ru, она в полной мере отражает ситуацию на рынке труда в целом для разных категорий персонала: синих и белых воротничков, сотрудников с опытом и без, граждан РФ и мигрантов и так далее. Как следствие, работодатели получают меньше откликов, чем рассчитывают», - комментирует Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности.