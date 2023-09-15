«Кризису можно сказать спасибо». О чём говорили на БРИФ’22

Совсем скоро в Иркутске стартует масштабное мероприятие – VII Международный Байкальский риск-форум (БРИФ’23). Программа обещает быть очень насыщенной. Ключевые темы – промышленная экология и социальное партнерство. Подготовка мероприятия в самом разгаре, а пока предлагаем вспомнить 10 самых ярких цитат БРИФ'22, который был посвящен теме устойчивого развития (ESG).

Андрей Яцкин, первый заместитель Председателя Совета Федерации:

– Быть или не быть повестке устойчивого развития в нашей стране? Очевидно – быть! Мы переживаем за наши будущие поколения, за наших детей и внуков. Думаем о том, какими природными ресурсами они смогут пользоваться. Президент еще в 2020 году озвучил приоритетные национальные цели: сохранение здоровья россиян и комфортная, безопасная среда для жизни. Мы с партнерами – Правительством РФ и Федеральным Собранием – работаем над этим. Геополитическая ситуация не отменила эту повестку.

Разворот на восток не снизил актуальности ESG-повестки, считает Наталья Капризина, управляющий партнер практики управленческого консалтинга ДРТ:

– ESG-требования носят международный характер. Нет такого, чтобы в Китае, Юго-Восточной Азии или на Ближнем Востоке они кардинально отличались от западных. Абсолютно всё то же самое: есть цели устойчивого развития ООН, есть международные организации, которые занимаются выпуском и развитием системы стандартов — например, подготовки и заверения нефинансовой отчетности, есть рейтинговые агентства.

То есть, если наши компании захотят перелиститься на китайских биржах, их ждет, по сути, то же, что и на западных. Шанхайская биржа требует раскрытия ESG-показателей от компаний-загрязнителей, Гонконгская биржа — от всех эмитентов. Так что актуальность повестки для наших компаний сохраняется.

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области:

– В Иркутской области вопросы экологии – в ряду первоочередных задач. Все, что касается Байкала, – это все про устойчивое развитие. Мы формируем повестку лесовосстановления. Ведь леса занимают 83 процента от всей территории Приангарья. И все это богатство – Байкал и тайгу – нужно сохранять, использовать бережно, с учетом потребностей будущих поколений. У Иркутской области очень высокий природный потенциал, мы в этом плане дадим фору другим регионам России. Поэтому важно, чтобы экономика здесь находилась в балансе с экологией. Сегодня мы с бизнесом формируем партнерские отношения ради такого устойчивого развития. Все крупные компании должны проявлять экологическую, социальную ответственность, работать с учетом этих подходов.

Марина Седых, генеральный директор АО «ИНК-Капитал»:

– Один в поле не воин. Многие регионы занимаются устойчивым развитием. Я бы хотела, чтобы и в Иркутской области было серьезное движение в этом направлении. Моя идея – собрать губернаторов Сибири и Дальнего Востока в клуб, где они могли бы обмениваться опытом в сфере ESG, а также создать некий «триумвират» – власть, бизнес, общество – который бы работал над устойчивым развитием нашей территории. Под устойчивым развитием мы понимаем такое развитие общества, при котором потребности настоящего времени удовлетворяются, не ставя под угрозу возможности будущих поколений удовлетворять свои потребности. Речь идет не только о климате, но и о других рисках и вызовах, которые стоят сегодня перед человечеством. Три важнейшие темы, которыми необходимо заниматься, чтобы сохранить планету Земля для будущих поколений – это климатические риски, риски в области биоразнообразия и риски в области управления отходами. Если мы за последние 40 лет не отдалили угрозу экологической катастрофы, то сейчас нам надо в ускоренном темпе нагонять это время.

Николай Буйнов, председатель Совета директоров Иркутской нефтяной компании:

– Мы как нефтедобывающая компания работали вблизи Усть-Кута давно и давно поняли, что развитие бизнеса невозможно без развития территории. Одновременно со строительством газо-химического комплекса мы начали и строительство микрорайона на три тысячи жителей со школой и детсадами, больницей. Запустили в городе проект «Школа-вуз-компания», создали ИНК-классы. Надо растить свои, местные кадры. Это люди, которые будут развивать наш регион.

На мой взгляд, устойчивое развитие – это умное развитие, развитие, базирующееся на здравом смысле. Мы располагаем большим запасом природных ресурсов: сырьем, энергией. Но в первую очередь сегодня важны знания. И мы эти знания приумножили. Применяем новейшие технологии. Увеличили коэффициент добычи нефти. Наш газовый проект идет полным ходом.

Юлия Кальвина , управляющий Иркутским отделением Сбербанка:

– Если крупный бизнес очень вовлечён ESG-повестку, средний бизнес приближается, то малый бизнес пока остается в стороне. Сейчас малый бизнес попадает в эту тему не из-за любви к природе, а, скорее, случайно. Наша цель – дать больше информации для малого бизнеса. Объяснить, что это не просто три иностранные буквы, которыми тешатся крупные компании, а это может быть выгодно бизнесу. При этом примеры осознанного использования экологической повестки в сфере малого бизнеса есть. Это прежде всего туристические компании, которые хорошо «качают» эко-тему и используют ее, в том числе, для создания инклюзивной среды. Государство поддерживает такие проекты.

Теймур Магомедов, директор по развитию ООО «БАЙКАЛ.Центр»:

– ESG-политика – это не какие-то стандарты, которые можно описать и заставить предпринимательское сообщество внедрить их в работу. ESG – это абсолютно новый тип подходов к организации бизнеса: предприниматель должен понимать, как он взаимодействует с социумом, с территорией вокруг, соблюдать баланс интересов экологии, экономики и общества. По своему опыту мы видим, что те бизнес-проекты, которые являются социально ориентированными, эколого ориентированными, «взлетают» наилучшим образом.

Климатическая повестка была одной из ключевых тем БРИФ’22. По данным ученых, начиная со второй половины XIX века, температура воздуха в мире постоянно увеличивается. Тревогу вызывают изменения, которые затем происходят во всех пяти оболочках планеты Земля. Например, за счет таяния ледников растет уровень мирового океана. Для России, значительная часть территории которой лежит в зоне вечной мерзлоты, это несет серьезные угрозы.

Александр Чернокульский, климатолог, старший научный сотрудник Института физики атмосферы им. А.М. Обухова Российской академии наук:

– Процессы деградации мерзлоты, которая, конечно, не вечная, приводят к снижению несущей способности грунтов и увеличению рисков для инфраструктуры: дорог, нефтепроводов, городов. Ослабление интенсивности зимы в северных регионах – это еще и сокращение продолжительности функционирования дорог-зимников, которые связывают с «большой землей» отдельные населенные пункты и вахтовые поселки.

Яков Гинзбург, генеральный директор Иркутской нефтяной компании:

– Все, что мы делаем в ИНК, с точки зрения управления рисками, абсолютно точно не зря. Риски имеют тенденцию повторяться. Например, лесные пожары: опыт, который мы извлекли в 2016 году, столкнувшись с этим риском, позволяет нам на протяжении шести лет справляться с этой ситуацией – несмотря на то, что она усложнялась, количество пожаров увеличивалось. Или пандемия: те моменты, которые мы отработали на первой волне коронавируса, позволили нам пережить еще четыре волны.

Любой риск – это осознание того, на что реально способна компания в максимально сложных, жестких условиях. Поэтому кризису можно сказать спасибо за то, что мы все мобилизовались, показали лучшую версию себя. Что касается возможностей, то они, безусловно, есть. Например, часть высвободившегося персонала западных компаний мы можем привлекать к себе на работу. А импортозамещение, однозначно, приведет к развитию отечественного машиностроения, различных услуг. Ниши не бывают пустыми. Рано или поздно формируются малые и крупные игроки, готовые оказывать услуги и производить товары мирового уровня. Кризис дает разные возможности, важно их разглядеть и воспользоваться.

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк:

– Наша площадка уже второй раз становится площадкой БРИФа. Мы рады этому, так как ESG-повестка – приоритетная для Сбера. Байкальский риск-форум – это форум с энергией Байкала, он набирает обороты в геометрической прогрессии, врывается в жизнь Сибири и Дальнего Востока. Его повестка с каждым годом становится все более развернутой и интересной, в ней появляются вопросы ответственного потребления и устойчивого развития. И это очень важно, потому что практические кейсы, рассмотренные здесь, включаются в единую библиотеку, ими могут пользоваться люди, которые находятся у руля, ответственные за то, что происходит в нашем регионе сегодня, и от которых зависит то, что будет происходить завтра, за то, что мы оставим последующим поколениям.