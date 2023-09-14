В Иркутске модернизируют производство лекарств в сети муниципальных аптек

Госпредприятие «Иркутская Аптека» стала участником национального проекта «Производительность труда», в рамках которого она улучшит производство лекарственных препаратов, рассказали в пресс-службе мэрии.

В частности, для оптимизации была выбрана аптека № 174. Сотрудникам организации предстоит обучиться методикам бережливого производства. После этого они будут выявлять конкретные проблемы, искать способы их устранения. Лучшие практики распространят на все остальные подразделения.

Сейчас в городе функционируют 47 филиалов «Иркутской Аптеки». Специалисты организаций готовят фармацевтическую продукцию по индивидуальным рецептам врачей в соответствии с принятыми стандартам.

За прошлый год было выпущено 630 тысяч упаковок различных препаратов. Участие в проекте позволит нарастить объемы и количество наименований выпускаемой продукции без увеличения себестоимости.