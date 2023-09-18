Высокие ставки – надолго. Эксперты – о повышении ключевой ставки до 13%

В отсутствие консенсуса на рынке ЦБ выбрал более «ястребиную» позицию, повысив ключевую ставку на 100 б.п. до 13%. Решение логично сопровождалось жесткой риторикой: ставка будет повышенной еще долго, и регулятор будет рассматривать повышение ставки на будущих заседаниях, отмечают эксперты БКС Мир инвестиций Наталья Лаврова и Анатолий Трифонов.

Рынок разделился – большинство аналитиков ожидали, что ставка останется на прежнем уровне, однако также высказывалось мнение в пользу повышения в пределах 150 б.п. Регулятор объяснил свое решение повышенным инфляционным давлением, высоким спросом и ослаблением рубля летом — в целом теми же аргументами, что и после прошлых двух повышений. На пресс-конференции глава ЦБ Набиуллина сказала, что совет директоров рассматривал сохранение ставки, повышение на 100 б.п. и более агрессивный шаг, но именно новые прогнозные оценки были в пользу еще одного повышения.

– Динамика USD/RUB может играть более важную роль, чем готов признать ЦБ. В отличие от инфляционных ожиданий, регулятор обычно преуменьшает значение другого фактора — курса рубля. Однако рубль, выступающий одним из ключевых инфляционных драйверов, мог оказать более значимое влияние на сегодняшнее повышение. ЦБ уже принял решение приостановить покупку валюты для зеркалирования операций Минфина и временно увеличить валютные интервенции, чтобы удовлетворить потенциальный всплеск спроса на валюту. Учитывая тот факт, что в начале сентября доллар тестировал уровень 98,5,решение регулятора выглядит логичным с точки зрения валютного рынка, – отмечают эксперты БКС.

Макроэкономические данные августа вынудили ЦБ пересмотреть среднесрочный прогноз по инфляции. Если в июле регулятор ожидал инфляцию на уровне 5,5–6,5% на конец 2023 г., то сейчас коридор сместился к 6–7%.

– Мы полагаем, что ЦБ будет удерживать ставку на повышенном уровне до тех пор, пока замедление инфляции не станет очевидным (по сути об этом говорят официальные представители регулятора). Сегодняшнее повышение ставки убеждает рынок в том, что августовское решение не было краткосрочной и непропорциональной панической реакцией на снижение курса рубля. Таким образом, рынку не стоит ожидать коррекции ставки вниз в ближайшее время. Мы прогнозируем сохранение ставки на уровне 13% до конца года, – резюмируют эксперты БКС.