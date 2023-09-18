Некоторые клиенты вынуждены отложить покупку нового жилья. Наталья Баркова – о росте ключевой ставки

15 сентября ЦБ повысил ключевую ставку до 13.0% годовых. Повышение ключевой ставки влечет за собой изменение условий ипотечного кредитования, отмечает директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова. Она обращает также внимание на то, что с 20 сентября 2023 г. по льготным программам ипотечного кредитования с государственной поддержкой минимальный первоначальный взнос увеличивается до 20%.

– Мы уже сейчас наблюдаем, что некоторые клиенты вынуждены отложить приобретение нового жилья до накопления необходимой суммы. Ожидаем, что первое время после повышения ключевой ставки будет наблюдаться снижение объемов выдач, связанное с адаптацией банков и клиентов к новым условиям.

Для вкладчиков повышение ключевой ставки, наоборот, открывает новые возможности, считает Наталья Баркова.

– В наших офисах мы фиксируем приток денежных средств на банковские вклады. Выбор клиентов сориентирован, в основном, на безопциональные вклады с коротким сроком и максимально возможной ставкой. Часть клиентов заняли выжидающую позицию и предпочитают размещать средства на накопительные счета с возможностью оперативно распорядиться средствами в случае необходимости. В целом высокие ставки по кредитам и депозитам стимулируют меньше тратить, больше откладывать и снижать свою долговую нагрузку. И это касается не только населения, но и бизнеса.