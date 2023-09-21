Маркетплейсы будут собирать информацию о нарушителях

К базе «Честного знака» присоединились «Яндекс Маркет» и Wildberries. Об этом пишут «Известия».

«Яндекс Маркет» и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки «Честный знак») подписали соглашение, которое поможет выявлять нелегальных продавцов на площадке. Речь идет о тех, кто торгует немаркированными товарами, – например, продукцией легкой промышленности. Как рассказали «Известиям» в ЦРПТ, с помощью «Честного знака» люди смогут жаловаться на такую продукцию. Если ЦРПТ подтвердит нарушение, то информацию направят на онлайн-площадку. После чего ритейлер сможет принять решение о судьбе товара на сервисе.

Это позволит компаниям обмениваться данными о недобросовестных продавцах: если одна площадка заблокирует нелегального продавца, то другая также сможет не допустить его работу на своем ресурсе, подчеркнули в центре. То есть речь идет о своеобразном черном списке торговцев контрафактом.

Как подчеркнули в ЦРПТ, раньше жалобу на немаркированную продукцию передавали в надзорные ведомства, которые могли пресечь нарушение во время проверки. Но мораторий на контрольные мероприятия серьезно ограничил такой сценарий. Поэтому маркетплейсы берут на себя новое обязательство добровольно.

Ранее стало известно о том, что Wildberries построит логистический хаб в Иркутске. В Иркутской области на Wildberries зарегистрировано около 8 тысяч предпринимателей, из которых около 3 тысяч торгуют активно. – Их обороты за первое полугодие выросли в 3 раза. Это хороший эффект, так растут далеко не все регионы, – подчеркнула основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук. – Сама площадка за этот же период выросла в 2 раза. Цифры говорят о том, что в области есть огромный потенциал. И именно поэтому мы планируем построить логистический центр в Иркутске.