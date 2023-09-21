«Курсовую ренту» предложили изъять у экспортеров

С инициативой выступило правительство. Об этом пишет РБК.

Правительство изучает возможность изымать от 4 до 7% таможенной стоимости у экспортеров по предложению Минфина – ему для балансировки бюджета не хватает 500-700 млрд руб. Бизнес назвал риски внедрения таких правил

Такой инструмент для защиты внутреннего рынка обсуждается, подтвердил РБК источник в финансово-экономическом блоке правительства, однако он подчеркнул, что это обсуждение пока не вышло на уровень всего правительства.

При возвращении курса доллара к 80 руб. эти пошлины, привязанные к курсу, обнуляются, передал он основной элемент обсуждений. Рассматривается вариант пошлин от 4 до 7% таможенной стоимости, говорит собеседник РБК.

Инициатива принадлежит Минфину, по оценкам которого для балансировки бюджета не хватает 500-700 млрд руб., рассказал РБК источник, близкий к одной из химических компаний.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что возвращение к обязательной продаже валютной выручки экспортерами не даст ожидаемого эффекта в стабилизации курса рубля. Для этого, по ее мнению, нужно постепенно повышать ключевую ставку.

Госпожа Набиуллина пояснила, что меры валютного контроля, установленные в 2022 году, сыграли роль в сочетании с другими мерами, в том числе повышением ключевой ставки. Она отметила, что продажа выручки была краткосрочной мерой.