26 сентября в галерее Бронштейна пройдет открытая встреча с путешественницей Мариной Клочковой

26 сентября в галерее Виктора Бронштейна пройдет открытая встреча с путешественницей и автором книги «С детьми вокруг света. Захватывающее путешествие на яхте “Леди Мэри”» Мариной Клочковой.

Купить яхту вместо квартиры, расстаться с близкими ради мечты, взять на борт двух дочерей, обогнуть земной шар, дойти до Антарктиды под парусом. Это не сюжет приключенческой ленты, а реальная история.

Семья Клочковых, Андрей и Марина с дочками Настей и Ладой, совершили самое южное в истории кругосветное плавание под парусом. За восемь лет жизни на яхте они дважды обошли Землю и побывали на всех континентах.

О своем приключении Марина написала книгу «С детьми вокруг света. Захватывающее путешествие на яхте “Леди Мэри”». Это история о счастье познания мира и победе над страхом, умении воодушевить себя и мотивировать других. Откровенные размышления о том, чем мы готовы жертвовать ради мечты, и том, чем жертвовать нельзя. Книга читается на одном дыхании благодаря легкости стиля и образности языка, а иллюстрации помогают погрузиться в реальную обстановку. Кроме того, это яркий путеводитель по экзотическим уголкам планеты.

На встрече можно будет узнать все подробности путешествия из первых уст, задать Марине вопросы и, конечно, приобрести и подписать книгу.

Прочитать наш материал о семье путешественников можно по ссылке.

Без возрастных ограничений. Начало в 19:00. Вход свободный по предварительной записи онлайн. Продолжительность – 1 час. Встреча пройдет в холле первого этажа галереи Виктора Бронштейна по адресу: г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д. 3.