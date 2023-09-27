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Байкальский риск-форум стартует 2 октября в Иркутске

VII Международный Байкальский риск-форум 2023 (БРИФ`2023) пройдет со 2 по 6 октября 2023 г. в Иркутске. Основным организатором выступает АО «ИНК-Капитал», генеральный партнер – Иркутская нефтяная компания.

Мероприятие посетят более 1000 участников. В форуме примут участие более 160 спикеров — ведущие российские аналитики и экономисты, эксперты в области устойчивого развития, риск-менеджмента и промышленной безопасности. Основными темами форума в этом году станут промышленная экология и социальное партнерство.

Своим опытом в этих сферах поделятся специалисты компаний из разных отраслей промышленности, банковского сектора, специализированных организаций.

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4 октября, в День устойчивого развития, соберется HR-гостиная «Развитие человеческого капитала: риски и предопределенности», а также дискуссионный клуб «Стратегия взаимодействия высшего и среднего профессионального образования с бизнесом». 6 октября состоится Молодежный день — ряд встреч с экспертами для молодых специалистов и студентов.

Регистрация на VII Международный Байкальский риск-форум открыта на официальном сайте события. Следить за ходом форума также можно в сообществах БРИФ в социальных сетях: Телеграм, Вконтакте, Дзен. С основных мероприятий будет идти прямая трансляция в YouTube-канале БРИФа.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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