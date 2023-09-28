Инфляция в России резко ускорилась. Что будет делать ЦБ?

В России с 19 по 25 сентября рост потребительских цен ускорился до 0,28% после 0,13% в предыдущий недельный период, свидетельствуют данные Росстата. Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 25 сентября увеличилась до 5,84% с отметки 5,64%, зафиксированной неделей ранее.

С начала года к 25 сентября потребительские цены выросли на 4,32%, с начала месяца — на 0,6%. Средняя стоимость автомобильного бензина увеличилась на 0,5%, цены на дизельное топливо повысились на 1,7%.

– В середине месяца Банк России повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 13%, что совпало с консенсусом. Однако, в отличие от внеочередного заседания, состоявшегося ровно месяц назад, в сентябрьский пресс-релиз ЦБ добавил фразу о том, что будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Это увеличивает вероятность такого решения, особенно если инфляция будет ускоряться, – отмечают эксперты БКС.