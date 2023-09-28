Главный стимул инвестиций и накоплений у жителей Сибири – формирование подушки безопасности

Инвестировать и сберегать жителей Сибири стимулирует желание формировать подушку безопасности: 46% сибиряков дали этот ответ в ходе совместного опроса* брокера ВТБ и банка «Открытие» (входит в группу ВТБ).

Накапливают и инвестируют свободные средства около 55% участников опроса-жителей СФО. В последние два года впервые к этим инструментам обратились 12% участников из региона. Доля тех, кто готов размещать денежные средства на срок от одного года составляет 47%. Доход от этой деятельности чаще всего составляет до 10% от общих ежемесячных поступлений (об этом сообщили 38% респондентов).

В структуре сбережений респондентов инвестиции и накопления занимают бОльшую долю, чем наличные деньги (можно было давать более одного варианта ответа). Так, 36% сибиряков держат деньги на вкладе или накопительном счете, 27% инвестируют в ценные бумаги российских компаний, государственные ценные бумаги или паевые инвестиционные фонды, 13% предпочитают вкладывать в материальные активы – недвижимость или крупные покупки. При этом только 49% опрошенных жителей СФО оставляют деньги в наличных рублях.

Тем самым всё больше сегодня желающих инвестировать или хранить деньги так, чтобы они могли «работать».

«Полученные результаты показывают, что люди по большей части относятся к инвестициям обдуманно и воспринимают их в качестве источника долгосрочного накопления. Все больше россиян видят во вложениях в ценные бумаги способ увеличения «подушки безопасности» и повышения качества жизни в будущем. Позитивно и то, что более 20% опрошенных начали вкладывать и инвестировать в последние два года. Это говорит в том числе о росте доверия к фондовому рынку, что будет способствовать укреплению российской экономики в целом», – сообщил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.

Главными стимулами инвестирования и накопления денег (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) сибиряки чаще всего назвали желание подстраховаться и накопить «подушку безопасности» (46%, чаще, чем в среднем по России) и желание увеличить доход и улучшить качество жизни (39%).

Факторами, удерживающими от инвестиций (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа), опрошенные считают потенциальные риски (45%), отсутствие гарантированной доходности (34%) и неопределенность экономической ситуации (33%). Ничего не мешает инвестировать 8% опрошенных.

* Опрос проведен брокером ВТБ и банком «Открытие» и 7-14 сентября во всех макрорегионах России по репрезентативной выборке среди 1600 человек в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.