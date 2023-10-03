Искусственный интеллект – настоящее и будущее. Участники БРИФ-2023 обсудили самую топовую тему современности

Самой топовой секцией первого дня работы БРИФ-2023 стала секция «Искусственный интеллект, нейросети». В разговоре о том, как эти технологии влияют на нашу жизнь и производственные процессы, участвовало 12 экспертов – самое большое количество спикеров на форуме.

Фото А. Федорова

Как отметил модератор секции управляющий директор - руководитель дирекции трансформации клиентов CIB Сбера Андрей Дмитриев, за ближайшие 10 лет рынок корпоративных решений на базе искусственного интеллекта должен вырасти с 11 млрд долларав до 120 млрд долларов.

– Это, наверное, лучший показатель того, что сейчас многие компании инвестируют в ИИ и эта технология будет одной из ключевых для трансформации большинства организаций в ближайшем будущем. Кроме этого 77% руководителей разных отраслей уже сейчас готовы внедрять ИИ у себя в компаниях для повышения производительности труда. Сейчас но пока в вопросах внедрения технологий ИИ в России лидируют финтех и ритейл, промышленность и нефтегаз немного отстают, – прокомментировал Андрей Дмитриев.

Андрей Дмитриев. Фото А. Федорова

Эксперты, выступавшие на сессии, в своих докладах затронули различные аспекты участия ИИ и нейросети как в обычной жизни, так и в производственных процессах. Так, руководитель направления региональных продаж ИТ-решений Softline Анна Шадрина, сделала акцент на том, что говорить прона темы ИИ, цифровизации, машинлёнинга важно, когда понимаешь, чем наше вчера отличается от нашего сегодня. И показала на примерах, что в последнее время стало делать проще удобнее, прозрачнее и понятнее, какие задачи перешли механизмам, с которыми они могут с ним справиться без участия человека.

– Например, нейросеть умеет читать вслух: когда приходит письмо на электронную почту, там есть команда «воспроизвести письмо» – это первичный пример, когда она может помочь незрячим людям, либо когда нет возможности прочитать сообщение в нормальном режиме. Может читать сказки ребёнку, но лучше если это будут делать родители, и тут только от нас зависит, что мы всё-таки позволим делать нейросети, а что нет, – перечислила Анна Шадрина.

Анна Шадрина. Фото А. Федорова

Кроме этого, нейросеть может управлять автомобилем, причём не только легковым, но и таким сложным, как БеЛАЗ, умеет производить разгрузку и погрузку. В строительстве она может моделировать пространство и додумывать чертежи, а также подсказать, что можно сделать с объектом незавершённого строительства – ей для этого хватает накопленной базы данных и знаний.

Также эксперты поделились с участниками форума разработками ИИ в таких проблемных сферах, как обучение кадров, оптимизация затрат на различных производствах, безопасность труда, предотвращение рисков.

В частности, руководитель Центра ИИ НИУ ВШЭ Алексей Масютин рассказал, что команда Центра занимаемся технологиями, которые могут быть применены для моделирования нефтегазотранспортных систем, в том числе, в плане их безопасности.

– Мы разрабатываем также геоинформационные дато-системы, собирая по всей России и анализируя данные, уточняющие разные природные риски и неблагоприятные явления для инфраструктуры компаний: к примеру, где построить инфраструктурные объекты, как обезопасить различную инфраструктуру от селевых явлений, наводнений и других опасных факторов, где поставить станцию, разместить склады.

Фото А. Федорова

В течение сессии эксперты показывали уже реализованные кейсы на основе ИИ в нефтегазовой отрасли, в энергетике, охране окружающей среды. Конечно, не обошли стороной и тему сложностей, которые возникают при внедрении ИИ.

МНЕНИЯ

В разговоре спикеры затронули тему, а существует ли вообще искусственный интеллект? Либо это просто математические модели и заранее заложенный сценарий, либо действительно искусственный интеллект, который может вести себя человекоподобно, ставить себе задачи и решать их.

Андрей Дмитриев, Сбер, управляющий директор – руководитель дирекции трансформации клиентов CIB:

- Я считаю, что мы на пути непосредственно к тому искусственному интеллекту, который описан у фантастов как некое подобие человека. Есть эксперты, которые утверждают, что сейчас ИИ – это четырёхлетний ребёнок, кто-то говорит, что он ближе к 10-летнему ребёнку, но на мой взгляд, пока это только математическая модель.

Андрей Дмитриев. Фото А. Федорова

Светлана Вронская, КОРУС Консалтинг, директор по маркетингу:

- Искусственный интеллект – это всего-навсего технология. Это то же самое, что автоматизация, просто на другом уровне и с другими элементами. Искусственного интеллекта без человека никогда не было и никогда не будет. Если кто-то посмотрел в детстве или юности фильм Кубрика и решил, что космические корабли и ИИ будут убивать человека, то – нет. Нас убивает только сам человек и любая технология, попавшая в руки к нехорошим людям.

Александр Сиянов, Just Al, эксперт по развитию бизнеса:

- Безусловно, это определённая математическая, заложенная людьми, но вопрос не в названии, а в задачах, которые эта технология решает. Если задача эффективная и связана с развитием конкретного процесса или компании, - это замечательно. Эра совершенного ИИ ещё не наступила, конечно, но я думаю, что наступит, я оптимист в этом смысле. Другой вопрос – как им потом управлять.

Фото А. Федорова

Ранис Шарифуллин, АНО ВО «Университет Иннополис», руководитель направления развития продукта:

– Я не очень люблю словосочетание искусственный интеллект, я больше предпочитаю алгоритм машинного обучения, потому что по факту это алгоритм, который выполняет кейс, в который в него заложил человек.

Владислав Мурленко, Газпромнефть, руководитель программы развития и инноваций в капитальном строительстве:

- Все наши явления можно передать с помощью математики – и физические процессы, и космические, и любые другие, и ИИ – это, наверное, уровень высшей математики.