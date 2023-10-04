Эксперты БРИФ обсудили возможности для малого и среднего бизнеса в Усть-Куте

Заместитель директора Иркутского завода полимеров Александр Дядькин рассказал о возможностях для малого и среднего бизнеса Усть-Кута, которые появятся с запуском предприятия.

Выступление состоялось на VII Международном Байкальском риск-форуме, который проходит в Иркутске со 2 по 6 октября. По словам Александра Дядькина, новому предприятию и организациям-подрядчикам понадобится целый ряд новых услуг, которые смогут предложить городские и областные предприниматели. В частности, будут востребованы места межсменного отдыха персонала, общежития, услуги общественного питания, легкового и специализированного транспорта, клининг производственных помещений и прилегающих территорий. Помимо этого, требуются партнеры и в части производства: ремонт и обслуживание динамического, статического и электрооборудования.

Еще одно возможное направление для бизнеса — сфера обслуживания физических лиц. Как показал проведенный среди релоцированных сотрудников опрос, сейчас качество таких услуг в городе требует особого внимания и развития. Медицинские услуги 58% опрошенных оценили крайне низко, 41% считает, что предложений мало, и качество услуг неудовлетворительное. Похожая картина и при оценке ветеринарных услуг: 58,2% и 36,7% соответственно. 62,7% отмечают также, что мало развита сфера туристического бизнеса — базы отдыха, экскурсии, прокат туристического и спортивного оборудования.

Среди перспективных направлений для малого и среднего бизнеса заместитель директора Иркутского завода полимеров назвал частную медицину, бьюти-сферу, клининг, кадровые агентства по поиску домашнего персонала, частные детские сады, агентства по организации детского досуга и праздников, пункты проката спортинвентаря, места семейного отдыха, точки общепита.

Такие услуги, в частности, будут востребованы в жилом микрорайоне, который строится для будущих сотрудников завода. Общая площадь застройки составит 25 га, а часть готовой недвижимости планируется отвести под коммерческие помещения. Микрорайон строится со всей необходимой инфраструктурой: детскими площадками, местами для занятий спортом, лыжной трассой, обзорной площадкой. Пользоваться этими объектами смогут все жители города.

БРИФ — первый в истории Восточной Сибири и Дальнего Востока международный практический форум по управлению рисками, на площадке которого крупнейшие российские и зарубежные компании обмениваются опытом риск-ориентированных решений в управлении бизнесом. За всю историю БРИФ (с 2017 года) было представлено более 450 практических кейсов в области управления рисками и непрерывностью бизнеса. Общая аудитория форума составила более 1 млн человек. На площадке БРИФ выступили более 700 экспертов мирового уровня и топ-менеджеров компаний реального сектора экономики.