«Без доверия нет развития»

«Для развития малого и среднего бизнеса необходима качественная деловая среда, которая строится исключительно на доверии», – с таким посылом выступил Алексей Егоров, председатель ИРО «Опора России» 3 октября на секции «Малое предпринимательство» в рамках VII Международного Байкальского риск-форума.

Повестка двухчасовой секции была довольно насыщенная – девять спикеров поделились своим опытом, ответили на вопросы участников. Кроме того, выступили представители крупного бизнеса – ООО «Иркутская нефтяная компания», ООО «Иркутский завод полимеров» и ПАО «Интер РАО», которые рассказали о своем взаимодействии с МСП, обозначили проблемы и пути их решения.

– Малое и среднее предпринимательство – это живая кровь экономики, – отметила Наталья Гершун, министр экономического развития и промышленности Иркутской области. – Это подушка безопасности, которая помогает выживать в целом экономике в сложные времена. Малому бизнесу всегда было непросто. В последние три года мы видим, как внешние факторы негативно влияют на МСП. Хотя есть и позитивные моменты. Шоки – это хорошо в экономике. Но надо к ним уметь адаптироваться и готовиться. Кризисы открывают новые возможности, освобождают рынки, которые ранее всегда были закрыты для наших предпринимателей.

Среди основных рисков, возникающих сегодня у малого и среднего бизнеса, министр назвала проблемы с логистикой, расчеты с иностранными покупателями и поставщиками, стоимость сырья и ресурсов, дефицит кадров и производственного оборудования, сбыт продукции. Наталья Гершун рассказала, как государство поддерживает МСП при решении данных проблем. В первую очередь это снижение налоговой нагрузки и внедрение офсетных контрактов.

Директор Центра «Мой бизнес» Диляра Окладникова в свою очередь поделилась инструментами господдержки, а также отметила ключевые бизнес-тенденции в регионе. Это импортозамещение (разработка аналогов ушедшим брендами и продуктам), IT-искусственный интеллект и цифровизация, бережливое производство (эффективное использование ресурсов и минимизация расходов), консалтинг и образовательные проекты.

Алексей Егоров подчеркнул, что нет каких-то непреодолимых барьеров. Все проблемы решаемы. Но есть стоп-факторы развития бизнеса. В частности отсутствие качественной деловой среды.

– Ее создает доверие, – считает Алексей Егоров. – Есть индекс доверия. В России он составляет порядка 17%. Особенно важно доверие при взаимодействии крупных компаний с МСП. Чтобы повысить доверие и вырастить качественную деловую среду, нужна стратегия. Мы над ней сейчас работаем.

Чуаньцзян Сунь, и.о. генерального консула КНР в Иркутске, привел несколько интересных цифр, которые характеризуют развитие экономики в Китае. Так, 99% всех предприятий – это МСП. Более 80% населения страны работают в сфере малого и среднего предпринимательства. По словам и. о. генконсула, за четыре года количество компаний МСП увеличилось на 51%. Ежедневно создавалось примерно 24 тыс. новых предприятия. Почти 9% от выручки малого и среднего бизнеса идет на инвестиции в НИОКР. Ежегодно расходы на НИОКР составляют порядка 450 млрд долларов США (больше, чем все расходы бюджета РФ).

– В Китае получают около 5 млн патентов ежегодно. Это самое большое число в мире. По промышленности Китай превышает в совокупности Японию, США и Германию. Китай готов обмениваться с российской стороной опытом и практикой в области поддержки и развития МСП, – добавил Чуаньцзян Сунь.