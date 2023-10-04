– Сбер – стратегический партнер форума и стратегический партнер компании ИНК. БРИФ проходит в седьмой раз и третий на нашей площадке. Почему нам это важно? Потому что всё, что связано с рисками и с ESG повесткой - это ключевые приоритетные направления Сбера. У нас есть своя экспертиза в этих направлениях и нам очень интересно делиться своим опытом и получать опыт от наших партнёров. – Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк.
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«Все, что связано с рисками и ESG-повесткой – приоритетные направления для Сбера»,– Александр Абрамкин о БРИФ'23 (видео)
/ Сибирское Информационное Агентство /
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