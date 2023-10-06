66 спикеров выступили в День устойчивого развития на Байкальском риск-форуме

К онлайн-трансляции на YouTube присоединились 1700 зрителей.

Одной из главных тем этого дня стала кадровая проблема, с которой сталкивается большинство компаний и организаций. Эксперты поделились своим опытом в этом вопросе в HR-гостиной «Риски развития человеческого капитала».

– Сегодняшний уровень безработицы в России – 3%. Это самый низкий показатель за всю историю наблюдений с 1991 года, что говорит о кадровом голоде. Соответственно, растут сроки и стоимость подбора персонала: средний срок привлечения кандидата увеличился в 1,5 раза – и это вне зависимости от размера компании. На платформе «Авито. Работа», к примеру, число вакансий в первом полугодии 2023-го увеличилось на 175% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. А значит, растет конкуренция за людей, – считает Лидия Лебедева из Корпоративной Академии Росатома.

Многие российские компании сегодня предпочитают растить и развивать собственные кадры. Например, ректор ИрНИТУ Михаил Корняков рассказал о практике корпоративных классов Иркутской нефтяной компании с участием ИрНИТУ в школе №9 и лицее Усть-Кута, студенческих корпоративных групп, об оплачиваемой практике на промысле и в офисах ИНК.

Замминистра образования Иркутской области Елена Апанович говорила о подготовке востребованных специалистов в масштабах всего региона. По ее словам, до 2030 года больше половины всех колледжей и техникумов Приангарья станут участниками федерального проекта «Профессионалитет», шесть учреждений уже получили федеральные гранты на сумму от 60 до 100 млн рублей на оснащение и ремонт учебных помещений. Столько же колледжей и техникумов станут обладателями грантов в следующем году.

Напомним, трансляция Международного Байкальского риск-форума ведется на официальном сайте. Также прямая трансляция доступна на YouTube-канале. За новостями БРИФ’23 можно следить в Телеграм-канале. Мероприятие продлится до 6 октября.