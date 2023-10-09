«Завод почти построен, инфраструктура отстает». Что обсуждали в последний день БРИФ’23

БРИФ'23. Пленарная сессия

Фото: Андрей Фёдоров

Завершающим мероприятием БРИФ’23 стала пленарная сессия, посвящённая теме «Устойчивость регионов: взаимодействие бизнеса и органов государственной власти». Основным спикером дискуссии выступил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В своём получасовом выступлении глава региона очень подробно остановился на всех инфраструктурных проектах, которые реализуются в регионе при поддержке и непосредственном участии правительства Иркутской области.

БРИФ'23. Пленарная сессия

Фото: Андрей Фёдоров

– Сегодня задача номер один для правительства – создать условия для экономического развития территорий внутри региона, муниципальных образований – и там, где есть крупный инвестор, и там, где его нет, и использовать понимание малого и среднего предпринимательства, как должна развиваться территория, – отметил губернатор. – Кроме этого, надо создавать условия для комфортной жизни – как коммунально-бытового характера, так и благоустройства территории. Школы и детские сады должны быть новыми и удобными, медицинские учреждения – современными, и культурная и спортивная инфраструктура не должны отставать от них.

Более подробно на пленарной сессии обсудили экономическое и социальное развитие Усть-Кута, где сейчас завершается строительство Иркутского завода полимеров. Более подробно о состоянии дел на площадке завода рассказала директор ИЗП Елена Ваулина.

– Сейчас мы находимся на стадии готовности практически 80%, а это значит, что 95% оборудования уже поставлено на площадку и 77% собрано. Планируемый запуск Иркутского завода полимеров – декабрь 2024 года. Реализация таких проектов даёт новое дыхание удалённым от центра регионам: это новые рабочие места, сопутствующие социальные проекты, новые инициативы для малого и среднего бизнеса, новые учебные заведения.

Тем не менее, отметила Елена Ваулина, есть и проблемы. Одна из них – дефицит квалифицированных кадров, их надо не только найти и выучить, но ещё и задержать в Усть-Куте, а это достаточно сложно, поскольку есть серьёзные ограничивающие факторы, начиная с инфраструктуры Усть-Кута и заканчивая социальными и жилыми объектами, даже несмотря на то, что для работников завода будет построен жилой микрорайон со школой, двумя детсадами и спортобъектами.

Тему об инфраструктурных барьерах, характерных для Усть-Кута и мешающих бизнесу и власти развивать территорию, продолжила директор Усть-Кутского газоперерабатывающего завода Татьяна Молостова. Она, в частности, отметила, что у территории есть прекрасные преимущества и потенциал в виде изумительной природы, но этого явно недостаточно для комфортной жизни. Поэтому, даже имея достойную заработную плату, люди уезжают – территория их не держит.

Выход из ситуации эксперт видит в том, чтобы под идею развития Усть-Кутского района был создан проектный офис по координации этого процесса.

– Проектный офис должен включать в себя не только региональные и муниципальные органы власти, не только бизнес и экспертов, но и федеральные структуры, чтобы мы совместно решали серьёзные задачи в социальной сфере. Нам нужно три-четыре года, чтобы мы смогли сделать прорывы в инфраструктуре и на полном ходу двинулись к дальнейшим целям, – заключила Татьяна Молостова.