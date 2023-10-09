«Зарплата – не основной фактор выбора работодателя»,– Виктория Илюхина, ИНК (видео)

«На рынке дефицит кадров и на сегодняшний день зарплата – это далеко не основной фактор, особенно для поколения Z», – заявила на БРИФ’23 директор департамента управления кадровым потенциалом ИНК Виктория Илюхина.

– Важен позитивный опыт. Сотрудники, кандидаты готовы идти работать в те компании, где можно реализовать себя как личность, как профессионал. Поэтому наша задача – обеспечить интересные и привлекательные условия – от обучения до социальной поддержки, чтобы кандидат захотел приходить к нам на работу.