Субсидию при найме участников СВО начнут предоставлять компаниям из Иркутской области

Впервые в российской практике поддержка затронет категорию вернувшихся участников специальной военной операции. При их приеме на работу работодатель также получит поддержку областного бюджета. Об этом заявил председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев.
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– Получить единую субсидию из областного бюджета с 2024 года смогут организации, взявшие на работу определенные категории граждан: инвалидов, выпускников учебных заведений без опыта работы, освобожденных из мест лишения свободы. После приема на работу таких граждан работодатель вправе претендовать на помощь государства в части компенсации затрат на зарплату работника и, в случае стажировки выпускника, на зарплату его наставника, – прокомментировал Константин Зайцев.
Размер субсидий будет зависеть от численности трудоустроенных работников, периода трудоустройства, а также затрат на оборудование рабочего места, например, для незанятого инвалида. Работодатель сам может выбрать категорию или несколько категорий граждан, которых планирует взять на работу. В едином «пакетном» формате представлены все возможности для работодателя, желающего получить поддержку.
Предоставлять субсидии будет уполномоченный орган – министерство труда и занятости Иркутской области. Дополнительную информацию о получении субсидии можно получить в министерстве труда и занятости региона по телефону: 8 (950) 068-15-10.