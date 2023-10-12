«Репутационные риски – это не просто снижение доверия, это реальные финансовые потери» (видео)

Репутационные риски, по опросам руководителей крупного бизнеса, входят в топ-3 рисков, которые они оценивают, как самые важные для их бизнеса, заявил на БРИФ’23 руководитель центра управления репутацией Сбера Андрей Андреев. В рамках партнёрского дня эксперты Сбера не только рассказали, как управлять репутацией, но и провели практическую игру «Репутационный кризис».

– Репутационные риски из на сегодняшний день – это не просто снижение уровня доверия компании, это реальные финансовые потери. Мы научились подсчитывать стоимость этих рисков для бизнеса, мы понимаем, что нужно делать для того, чтобы компания реально не понесла серьёзные убытки, – подчеркнул Андрей Андреев.