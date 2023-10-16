РСХБ повысил ставки по долларовым вкладам до 1,5% годовых и улучшил курс конверсии

Россельхозбанк повысил ставки по вкладам массового сегмента в долларах США. Теперь для новых вкладчиков доступна максимальная ставка в размере 1,5% годовых по вкладу «Доходный» при размещении средств сроком от 6 месяцев до 1 года 1 месяца, а при оформлении вклада на 3 месяца ставка составит 0,75%.

Она будет действовать при выборе опции выплаты процентов в конце срока вне зависимости от способа открытия вклада (в отделении банка или через дистанционные каналы). Значительно улучшен курс конверсии для безналичного пополнения вкладов в долларах США с рублевых счетов (в отделении банка или через дистанционные каналы).

«Россельхозбанк видит своей задачей предоставление населению широкого выбора качественных финансовых услуг на выгодных условиях. Исходя из этого доходность по валютным вкладам была максимально улучшена», - прокомментировала Елена Волосевич, директор Департамента развития розничных продуктов и процессов Россельхозбанка.

«Доходный» – это один из самых популярных вкладов РСХБ. Продукт можно открыть на свое имя, а также в пользу третьего лица. Срок размещения средств – от 3 месяцев до 1 года и 1 месяца. Минимальная сумма вклада в долларах США при открытии в офисе банка 150$, при открытии через дистанционные каналы обслуживания – 50$. Возможность пополнения и совершения расходных операций не предусмотрена. Максимальная сумма вклада не ограничена.

Физическое лицо, не имеющее действующих срочных вкладов и накопительных счетов в Россельхозбанке в течение 30 дней до обращения в Банк (включая дату обращения) с целью открытия вклада.