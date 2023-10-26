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«Фундаментальная проблема – перегрев рынка труда»

Антон Струченевский, исполнительный директор – главный экономист аналитической службы Сбербанка SberCIB Investment Research на БРИФ'23 проанализировал главные вызовы для страны. И, по его мнению,  самый серьезный их них связан с необходимостью перестраивать модель экономического роста.

«Сейчас рост имеет экстенсивный характер, но при этом производительность труда не увеличивается. Занятость растет гораздо быстрее, чем численность рабочей силы. Безработица находится на минимальных показателях около 3%. Возникла конкуренция за работников, в результате зарплата растет быстрее производительности и формируются совершенно четкие признаки “перегрева” рынка. Они наблюдаются в  строительстве, химической индустрии, машиностроении, производстве оборудования, складских услугах и логистике. В общей сложности, примерно у 80 процентов занятых в экономике зарплата сегодня выше, чем она была бы в нормальных условиях», – отмечает Антон Струченевский.

Это фундаментальная проблема, которая разгоняет инфляцию и вынуждает Центральный банк повышать процентную ставку. Выходом из ситуации в перспективе станет переход на интенсивный тип роста экономики. Но в ближайшем будущем ЦБ РФ будет держать ставку выше 10% как минимум до середины следующего года.

С другими вызовами страна вполне справилась.  Так, отмечает эксперт, в 2022 году ВВП России снизился всего на 2% это гораздо меньше, чем казалось в марте прошлого года. И по этому показателю Россия по прежнему находится на шестом месте среди стран мира, по данным МВФ, и судя по всему, скоро займет пятое место, потеснив Германию.

Растет цена российской нефти, невзирая на попытки искусственно ограничить цену. Базовый прогноз Сбера на 2024 год 85 долларов за баррель Urals. В связи с этим дефицит госбюджета будет минимальным, несмотря на значительный рост расходов.

Эксперт также обратил внимание на такой риск, как высокая волатильность на валютном рынке.

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«Есть версия, что значительное ослабление рубля связано с тем, что наши экспортеры, торгуя с Индией, не могут вывести выручку в рупиях. На мой взгляд, это не так. Экспортные компании торгуют все же в чем-то более-менее конвертируемом в дирхамах, юанях. И конечно же в долларах. Реальные причины волатильности это уход иностранных инвесторов, которые вкладывались в ОФЗ и тем добавляли стабильности обменному курсу. И, по всей видимости, формирование прямых отношений между экспортерами и импортерами покупка-продажа валют между ними происходит без биржевого посредничества, за границей», добавил Струченевский.

По прогнозам Сбера, российская валюта должна к концу года вернуться в диапазон 90-95 рублей за доллар и держаться в этом коридоре в следующем году.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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