«Фундаментальная проблема – перегрев рынка труда»

Антон Струченевский, исполнительный директор – главный экономист аналитической службы Сбербанка SberCIB Investment Research на БРИФ'23 проанализировал главные вызовы для страны. И, по его мнению, самый серьезный их них связан с необходимостью перестраивать модель экономического роста.

«Сейчас рост имеет экстенсивный характер, но при этом производительность труда не увеличивается. Занятость растет гораздо быстрее, чем численность рабочей силы. Безработица находится на минимальных показателях – около 3%. Возникла конкуренция за работников, в результате зарплата растет быстрее производительности и формируются совершенно четкие признаки “перегрева” рынка. Они наблюдаются в строительстве, химической индустрии, машиностроении, производстве оборудования, складских услугах и логистике. В общей сложности, примерно у 80 процентов занятых в экономике зарплата сегодня выше, чем она была бы в нормальных условиях», – отмечает Антон Струченевский.

Это фундаментальная проблема, которая разгоняет инфляцию и вынуждает Центральный банк повышать процентную ставку. Выходом из ситуации в перспективе станет переход на интенсивный тип роста экономики. Но в ближайшем будущем ЦБ РФ будет держать ставку выше 10% как минимум до середины следующего года.

С другими вызовами страна вполне справилась. Так, отмечает эксперт, в 2022 году ВВП России снизился всего на 2% – это гораздо меньше, чем казалось в марте прошлого года. И по этому показателю Россия по прежнему находится на шестом месте среди стран мира, по данным МВФ, и судя по всему, скоро займет пятое место, потеснив Германию.

Растет цена российской нефти, невзирая на попытки искусственно ограничить цену. Базовый прогноз Сбера на 2024 год – 85 долларов за баррель Urals. В связи с этим дефицит госбюджета будет минимальным, несмотря на значительный рост расходов.

Эксперт также обратил внимание на такой риск, как высокая волатильность на валютном рынке.

«Есть версия, что значительное ослабление рубля связано с тем, что наши экспортеры, торгуя с Индией, не могут вывести выручку в рупиях. На мой взгляд, это не так. Экспортные компании торгуют все же в чем-то более-менее конвертируемом – в дирхамах, юанях. И конечно же – в долларах. Реальные причины волатильности – это уход иностранных инвесторов, которые вкладывались в ОФЗ и тем добавляли стабильности обменному курсу. И, по всей видимости, формирование прямых отношений между экспортерами и импортерами – покупка-продажа валют между ними происходит без биржевого посредничества, за границей», – добавил Струченевский.

По прогнозам Сбера, российская валюта должна к концу года вернуться в диапазон 90-95 рублей за доллар и держаться в этом коридоре в следующем году.