Доллар ниже 94.Что дальше?

Рубль укрепляется четвёртую сессию подряд. В последние два дня движение доллара вниз ускорилось, несмотря на коррекцию в нефти. Сегодня на Мосбирже пара USD/RUR преодолела отметку 94.

– Шансы на дальнейшее укрепление рубля остаются повышенными, учитывая налоговый период. Ближайшим ориентиром по доллару может выступить район около 92,5, – отмечают эксперты БКС Мир инвестиций.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф прогнозировал постепенную стабилизацию курса российской валюты на отметке 90 рублей за доллар.

В тоже время доцент кафедры экономической политики и экономических измерений института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков, считает, что рубль может укрепиться и до 80 за доллар.