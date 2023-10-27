Свой Банк фиксирует спрос на краткосрочные вклады

В сентябре клиенты Своего Банка стали чаще интересоваться краткосрочными вкладами — за последний месяц их рост в реальном выражении составил почти 50%. Резкий скачок спроса связан с несколькими факторами, главным из которых является рост средней доходности трех- и шестимесячных депозитов.

Банки стали повышать доходность по вкладам после решения Банка России 15 сентября поднять ключевую ставку до 13% годовых. По мнению некоторых экспертов, ставки по коротким вкладам уже достигли своего максимума.

По словам директора Департамента развития розничного бизнеса Своего Банка Никиты Игнатенко:

«В настоящее время вклады под высокий процент — один из самых привлекательных инструментов на рынке даже для опытных инвесторов. Другие инструменты связаны с финансовыми рисками, не застрахованы государством и, зачастую, не дают столь высокой доходности. При этом большинство клиентов размещаются на 3-6 месяцев. Это типичное поведение в условиях неопределенности, которое позволяет подстраиваться под изменяющийся рынок ставок, получая высокий доход.

Несмотря на наметившейся перевес в сторону «коротких» депозитов, по-прежнему самым комфортным сроком для размещения сбережений остается период около года. Такие вклады занимают более половины пассивов банка. Их выбирают клиенты, которые хотят на длинных срок зафиксировать хороший процент».

Ряд экспертов полагают, что в течение ближайшего полугода сложившийся уровень ставок по вкладам существенно меняться не будет. Доходность либо совсем не изменится, либо изменения будут незначительными. Таким образом, по мнению экспертов, сейчас самое подходящее время для открытия вкладов по привлекательным ставкам.