ПСБ: Ждём ухода курса доллара к 90 руб.

В четверг рубль взял паузу в укреплении к ключевым валютам: доллар вернулся к 94 руб., евро - к 99,6 руб., а юань - к 12,78 руб. Объемы торгов на валютном рынке остаются высокими, причем отмечаем всплеск оборотов в паре юань-рубль с поставкой "завтра", - парой наторговали почти на 16,5 млрд юаней, это максимум с июля, отмечает Евгений Локтюхов, ПСБ:

– Повышенная торговая активность при, пусть и небольшом, откате рубля сигнализирует о повышении спекулятивного спроса, что мы связываем с дальнейшим ухудшением внешнего фона и безыдейностью рынка нефти. А также отсутствием четкого консенсуса в отношении итогов сегодняшнего заседания Центрального Банка по ключевой ставке.

Сегодня утром курсы доллара и юаня пытаются продолжить сдержанно восстанавливать свои позиции, торгуются чуть выше 94 руб. и 12,8 руб. соответственно. Мы полагаем, что перед ключевым событием дня, заседанием Центрального Банка, волатильность на валютном рынке несколько снизится. В базовом сценарии ждем, что ЦБ повысит с ключевую ставку на 100 б.п. и сохранит жесткую риторику, что окажет поддержку рублю во второй половине дня. И, наряду с факторами налогового периода и репатриации валютной выручки, будет способствовать возобновлению снижения доллара в направлении 90 руб. Целевым диапазоном по доллару на сегодня видим 90-94,5 руб.