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Льготная ипотека Дальневосточного банка в тройке лучших

Дальневосточный банк вошёл в тройку лучших в рейтинге ипотечных программ c господдержкой в сентябре 2023 года среди финансовых учреждений России по версии портала «Выберу.ру».

При проведении исследования команда финансового маркетплейса брала в расчёт такие критерии, как процентная ставка и наличие опции для её снижения, размер ежемесячных платежей и полная стоимость кредита. На место в рейтинге также влияли размер первоначального взноса и возможность использовать материнский капитал, лимит кредита и его срок. В числе прочих рассматривались требования к условиям страхования, скидки зарплатным клиентам, дисконт за электронное оформление и значимость кредитной организации на финансовом рынке.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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