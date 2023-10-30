«Величина ключевой ставки вызывает вопросы»

Центральный Банк России на прошлой неделе поднял ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов. Теперь она составляет 15%. Акции сразу отреагировали снижением, коррекция на рынке ОФЗ произойдёт в течение ближайших двух недель. Какие последствия ждать в экономике, эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин рассказывает в выпуске «Шоу без плохих новостей».

«Есть вопросы»

– Величина ключевой ставки, прямо скажем, вызывает некоторые вопросы, – говорит Максим Шеин. – В своих комментариях регулятор указывает на инфляционные риски. Действительно последние два всплеска инфляции были в 2015 и 2022 году, но каждый раз им предшествовала существенная девальвация национальной валюты. Разгон цен составлял в годовом выражении и тогда до 15-16%. И совершенно очевидно, что причиной стало резкое удорожание импорта. Как всегда в России, глядя на это, отпускные цены приподняли и отечественные производители. По сути, если бы Центробанк не допустил резкого обесценивания рубля, то не было бы необходимости и повышать ставку,

«Странная картина – при инфляции 6% ключевая ставка двузначная»

– Резкое повышение ключевой ставки в 2022 спасло банки от изъятия вкладов в прошлом году, но сейчас такой угрозы нет, – рассуждает Максим Шеин. – В 2008 разгон инфляции тоже был, но начался задолго до девальвации рубля. Однако в тот год ускорение индекса потребительских цен было с 9 до 15%, а не с 4%, как сейчас. В те времена инфляция в 10% – это была норма. А сейчас странная картина получается – у нас официальная инфляция 6%, ставки – двузначные. 10 лет назад при такой же инфляции ставка была 7%, то есть в 2 раза ниже, чем сейчас.

«Плохо и для бизнеса, и для бюджета»

– Я много раз говорил о негативном влиянии высоких ставок на бизнес. Сегодня хочется обратить внимание на негатив для бюджета. Во-первых, это на ровном месте повышает расходы на обслуживание государственного долга. У нас дефицитный бюджет. Он финансируется заимствованием – Минфин размещает облигации с переменным купоном. Во-вторых, расходы бюджета на льготную семейную ипотеку вырастут почти в четыре раза в следующем году, будет потрачено дополнительно 340 млрд руб. Может быть в масштабах бюджета, это, конечно, и небольшая величина в процентах, но в абсолютном выражении – это очень приличная сумма. Банки ничего не теряют – им повышенные проценты компенсируют.

«Надежда есть»

– Единственное, что пока даёт надежду – это прогноз Центробанка на снижение потребительской инфляции в следующем году до 4%. И соответственно, регулятор делает прогноз на следующий год по средней ключевой ставке на уровне 13,5%. Это означает, либо плавное снижение в течение года с выходом на 10% к концу года, либо неравномерное снижение с выходом на 7-8% в конце года.

«Высокие ставки – это риск»

– Что же делать инвесторам? Для рынка акций высокие ставки – это большой риск. Cредняя доходность российского рынка акций без учёта дивидендов – 15%. Ключевая ставка – 15%. Это означает, что премия за риск для акций практически нулевая. Это означает, что в акции не надо инвестировать. Но только на короткий промежуток времени. Я многократно говорил, что вероятность того, что на акциях вы заработаете на длинном горизонте больше, чем на облигациях, очень высокая – под 90%. Что касается ОФЗ, то, если в следующем году ставки будут снижаться, то на ОФЗ можно заработать меньше чем за полгода неплохую доходность от роста тела. Это гораздо выше, чем 15% годовых.