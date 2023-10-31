Иркутский хлебозавод готов стать модельным предприятием нацпроекта «Производительность труда»

Эксперты Федерального центра компетенций (ФЦК), оператора реализации национального проекта «Производительность труда» в России, посетили с инспекцией Иркутский хлебозавод. Предприятие завершило активную фазу участия в нацпроекте почти два года назад, в декабре 2021-го, и теперь продолжает внедрять механики бережливого производства самостоятельно. Сотрудники ФЦК считают, что хлебозавод готов стать модельным предприятием нацпроекта; предприятие может получить такой статус первым в Приангарье.

«Модельное предприятие помогает увидеть механики и инструменты бережливого производства в действии, равно как и результат их применения. Другие предприятия – потенциальные участники нацпроекта – могут посетить модельное предприятие с экскурсией, чтобы, так сказать, понять, что их ожидает. Безусловно, и наша пресс-служба, и пресс-служба РЦК ведут большую информационную работу, однако поговорка «Лучше один раз увидеть» справедлива и для национального проекта. Мы с коллегами считаем, что Иркутский хлебозавод готов стать модельным предприятием в вашем регионе», – заявил Дмитрий Маслов, руководитель проектов Федерального центра компетенций.

Чтобы стать модельным предприятием, хлебозаводу необходимо реализовать некоторые рекомендации по оптимизации системы 5С, которые сформулировали эксперты ФЦК по итогам данной инспекции. Они считают, что уже в следующем году предприятие этот статус может получить.

«Команда Иркутского хлебозавода начала с оптимизации потока по выпуску батонов, и за неполные два года она самостоятельно реализовала пять новых проектов. То есть смогла собственными силами, без личного участия экспертов нацпроекта, провести оптимизацию по другим пяти производственным участкам. Для Приангарья это рекорд. И он стал возможен благодаря высокой вовлеченности и сотрудников, и руководства. Модельное предприятие – это наглядный пример для всех предприятий-участников нацпроекта того, как инструменты бережливого производства и повышения производительность труда помогают предприятиям выявить резервы и за счёт этого повысить эффективность», – подчеркнула заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Марина Петрова.

В 2022 году команда предприятия самостоятельно оптимизировала производственные процессы на складе сырья. В результате оборачиваемость увеличилась на 5%, благодаря этому снижаются риски по истечению срока годности ингредиентов, хранящихся на складах.

А в 2023 году сотрудники хлебозавода самостоятельно продолжили оптимизацию на участке выпуска батонов. Итог — выработка выросла на 17%, а производительность каждого сотрудника увеличилась с 203 до 249 батонов в час.

Согласно рейтингу участников проекта за 2022 год, который формирует Минэкономразвития РФ, Иркутская область входит в группу лидеров. Основная задача нацпроекта – обеспечить к 2024 году рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых отраслей экономики не ниже, чем на 5% в год.

В октябре число предприятий-участников нацпроекта в Иркутской области увеличилось до 60. Участие в национальном проекте для них является бесплатным.

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