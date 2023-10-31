Залоговое жилье теперь можно купить в ипотеку

Сбер предлагает ипотеку на выкуп с торгов своих залоговых квартир, домов и таунхаусов. Кредит выдается по базовой программе банка с традиционными скидками при онлайн-оформлении, страховании жизни и минимальным первоначальным взносом.

Залоговое жильё — это недвижимость, принадлежащая банкротам, которые не могут выплатить свои кредиты. Чтобы вернуть долг, банк выставляет его на электронные торги.

Найти такую недвижимость и узнать всю необходимую информацию о ней можно на Portal DA. Здесь, в частности, можно получить сведения о том, кто прописан в квартире, есть ли долги по коммуналке, в каком состоянии коммуникации. Для этого нужно позвонить по указанному на сайте телефону или написать в чат на портале, а также можно оставить заявку на ипотеку.

Банк сформирует для покупателя пакет документов и согласует их с арбитражным управляющим. Поможет провести расчёты и зарегистрировать сделку. Если у клиента нет времени на то, чтобы отправлять заявки, заполнять документы, Сбер предоставит агента, который сделает всё за покупателя. Для этого в объявлении необходимо нажать на кнопку «Помощь агента на торгах».

Дмитрий Жоров, заместитель председателя Байкальского банка:

«Доступ к жилью на залоговых аукционах до последнего времени был ограничен — банки не давали ипотеку на такие квартиры. Недвижимость в залоге, как правило, продается по цене ниже рыночной, но способы приобретения такой недвижимости были ограничены, поскольку при выкупе жилья требовались собственные денежные средства в полном размере. Теперь это ограничение снято и залоговая недвижимость становится полноценной частью рынка».