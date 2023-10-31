Аренда складов подорожала с начала года более чем на 30%

Только за последние три месяца ставка аренды увеличилась на 20%. Уровень вакантности составил порядка 0,4%.

По данным аналитиков Ricci, в III квартале 2023 г. средневзвешенные ставки на качественные склады Московского региона достигли уровня 7 500 рублей за кв. м в год без учета НДС и OPEX. Высокий спрос покупателей и арендаторов на качественные складские помещения и низкий объем свободных площадей исключают возможность дисконта.

Период экспонирования составляет не более одного месяца, и то, только благодаря времени, которое требуется для согласования деталей договора.



За последние 3 месяца ставка аренды увеличилась на 20%, а с начала января 2023 года рост составил уже более 30%.

– Мы ожидаем, что к концу года арендные ставки поднимутся до уровня 8 000-8 500 рублей за кв. м в год без учета НДС и OPEX, – отмечают эксперты Ricci.

По состоянию на конец сентября 2023 г. дефицит свободных складских качественных блоков на рынке продолжает расти. По итогам 3 квартала 2023 года вакансия составляет порядка 0,4%, приблизившись к уровню минимума конца 2021 года. При этом в наиболее востребованных локациях вакансия стремится к нулю, а предложение готовых свободных крупных блоков на рынке единично.

Дмитрий Герастовский, директор Ricci | Склады:

«Прорыв ценовой плотины» – пожалуй, так можно охарактеризовать рост ставок аренды и цен продажи на складском рынке. А как еще можно назвать явление, при котором ставки за полгода вырастают с 5700 руб. до 7 500-8 000 руб.? При этом, к большому сожалению стороны «Спроса», данное явление не просто рост на хайпе или ажиотаже, а вполне макроэкономически обоснованный процесс. При этом, есть абсолютно четкое понимание, что раз это не хайп, то обратного отскока цен ждать не приходится в обозримом горизонте. А значит рынок должен эти ставки принять как что-то новое и постоянное, как в свое время рынок полностью в течение одного года отошел от ставок и цен в долларах и переместился в рублевое поле. Более того, ставки точно будут еще расти. Как минимум, в ближайшие полгода рынку придется привыкать к новым реалиям с учетом этого факта.