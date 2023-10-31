ПСБ: Индекс Мосбиржи может вырасти выше 3500 пунктов до конца года

Индекс Мосбиржи с конца сентября превышает показатель по состоянию на 22 февраля 2022 года.

– Мы ожидаем, что до конца года он преодолеет 3500 пунктов и продолжит расти под влиянием растущих цен на нефть и экспансивной бюджетной политики, – отмечает управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

31 октября индекс Мосбиржи торгуется на уровне 3187 пунктов.

По мнению эксперта, сейчас индекс Мосбиржи по большей части отыгрывает ускорение инфляции. Его существенную часть составляют в первую очередь компании-экспортеры, чьи акции имеют потенциал роста по причине их низкой долговой нагрузки и растущих цен на нефть.