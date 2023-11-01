«Не надо хоронить ESG-повестку в России». Денис Дерюшкин – о зелёных технологиях и спросе на традиционные энергоресурсы

«Нефть не потребуется, газ пора закрутить, а уголь еще вчера надо было перестать добывать. Не всё так. Углеводородное будущее продлится чуть дольше, чем мы планируем», – заявил на БРИФ’23 руководитель по консалтингу Аналитического центра ТЭК Денис Дерюшкин.

Денис Дерюшкин, руководитель по консалтингу Аналитического центра ТЭК.

Фото: Андрей Фёдоров

О ESG-повестке в России: от лозунгов к действиям

– ESG-повестка перешла от лозунгов к практическим действиям. Она обретает более конкретные контуры, более предметный подход. Во многом это связано с удорожанием энергоресурсов. Все начали считать деньги, ESG – это дорого, если это реализовывать, а не только говорить. И, как следствие, когда что-то начинает тянуть карман, все начинают искать прагматичные решения.

Что произошло хорошего? Люди научились разбираться, что такое карбоны, углеродный след. Потому что то, что мы не считаем, мы не контролируем.

На мой взгляд, ESG – это хорошая упаковка нескольких тем, которые существовали ранее. Это энергоэффективность, это социальные программы, это взаимодействие с государством – всё облекли в красивую концепцию ESG и подали c хорошо упакованным маркетингом. Сейчас ESG-повестка в России осталась. Так что никого хоронить не надо.

О водородных технологиях: залог успеха – во внутреннем рынке

– Водород – один из ключевых элементов декарбонизации. На мой взгляд, для многих отраслей: металлургии, нефтехимии, удобрений, транспорта – он будет играть ключевую роль. Другими словами, декарбонизация этих отраслей невозможна без применения водородных технологий.

Мы как Водородный союз ведём работу именно над концепцией. В России очень много участников, которые занимаются водородом. Мы понимаем, что залог успеха сегодня – во внутреннем рынке. Поэтому нам важно собрать всех участников, которые занимаются разработкой технологий производства, технологий транспортировки, потребления, безопасности стандартов и создать единый концепт. Только комплексным подходом можно будет добиться успеха.

О перспективах зеленых технологий: углеводородное будущее продлится чуть дольше, чем мы планируем

– Нефть будет востребована и через 10 лет. Электромобилизация всего мира не произойдёт так быстро, как обещают. Но, даже если это произойдёт, у нас всё равно будет достаточно спроса на нефть, 80 млн баррелей будет требоваться на нефтехимию, на авиатопливо, на судовое топливо. В общем, спроса будет достаточно, даже если 100% всех машин будут «бегать» на зелёной энергии.

Ключевой риск – это недоинвестирование в традиционные энергоресурсы, потому что следствие этого мы наблюдаем уже сегодня: цены на энергоресурсы растут как на дрожжах. Причина – дефициты на рынке. Инвестиции в отрасль за последние несколько лет упали примерно два раза. Соответственно, новых ресурсов, новых запасов восполняется всё меньше и меньше. Через 10 лет мы можем оказаться в картинке, когда нефть будет стоить 150-200 долларов просто потому, что её недостаточно для удовлетворения спроса. Я бы не недооценивал нефть и фактор спроса.

Газ – тем более. Газ – это вообще переходное топливо, многие страны видят в нем определённое спасение, в некотором смысле удешевление самой декарбонизации. Газ – это лучше, чем уголь. Это аксиома. Но есть современные угольные котлы, которые оптимизируют выбросы, оптимизируют загрузки, поэтому и для угля есть будущее.

Я бы радикально не смотрел на эту проблематику. Когда говорят: «Нефть не потребуется, газ пора закрутить, уголь перестать добывать и распустить всех шахтёров, переквалифицировав их в инженеров по искусственному интеллекту» – не всё так. Углеводородное будущее продлится чуть дольше, чем мы планируем. Спрос на традиционные ресурсы может начать снижаться, но всё равно это огромный рынок, и задача России – оставаться на нём конкурентными.