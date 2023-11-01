«Надо не запрещать пластик, а создавать инфраструктуру по сбору отходов»

«Запрет – самое простое и примитивное решение. Фундаментальная проблема всё-таки не в материале – пластик это, стекло, алюминий или бумага, – а в том, что потребители должны отказываться от всего одноразового и переходить на многоразовое», – заявил на БРИФ’23 директор по устойчивому развитию компании СИБУР Максим Ремчуков.

О переработке отходов

– Проблема очевидна: у нас десятилетиями в силу масштабов страны и наличия свободных земель не уделялось большого внимания сортировке отходов. Они везутся, не сортируются и попадают на полигоны, еще хуже – на свалку. Фокус изменился в последние 5-6 лет. Саму реформу обращения с отходами запустили в 2019 году. Ожидать того, что мы за четыре года пройдём весь путь, который в других странах занимал десятилетия, – амбициозно, всё-таки время играет роль. Причем по всем параметрам – и для того, чтобы осуществить инвестиции, и для того, чтобы появилась инфраструктура, и для того, чтобы поменялось поведение потребителей.

Но за четыре года есть прогресс. Есть целеполагание на уровне государства, нацпроекта «Экология», в виде указов президента о национальных целях, есть реформа, которая реализуется на местах.



Я думаю, что сейчас основная сложность заключается в создании экономики замкнутого цикла – от накопления отходов до их утилизации и превращения в полезное сырьё. Чтобы каждый предприниматель, который занимается отходами и переработкой, имел понятную окупаемость этих проектов и мог инвестировать и привлекать финансирование.

О запрете пластиковых пакетов и посуды на Байкале

– Фундаментальная проблема всё-таки не в материале – пластик это, стекло, алюминий или бумага, – а в том, что потребители должны отказываться от всего одноразового и переходить на многоразовое. Конечно, нужна инфраструктура по сбору, накоплению, переработке вторичного сырья. Фокус проблематики на материалы, которые конкурируют друг с другом, не верен.

Тот же пластик – понятный продукт. Почему используют пластиковую упаковку? Потому что она продлевает срок годности продуктов, уменьшает объём органических отходов, которых было бы больше, если бы не пластиковая упаковка. Это всё оказалось бы на полигоне, гнило бы там.

Это вопрос альтернатив. Пластик хорош с точки зрения, например, обеспечения гигиены, безопасности. Мы видели в пандемию использование перчаток, масок. У пластика огромное количество применений в разных отраслях. А сейчас мы видим только «хвост», который связан с тем, что он не собирается и не перерабатывается. Здесь ключевое – необходимо выстраивать систему сбора отходов, пилотировать и поддерживать.

К чему приведёт запрет? К тому, что будет неудобно потребителю. Или будет альтернатива, которая на самом деле не факт, что окажется более экологичной. Мы хотим заменить пластик на какую-то другую посуду. И это же не означает, что её можно будет бросать на берегу Байкала?

Нужна точка, в которой будут собирать отходы, поэтому развитие инфраструктуры – правильный вектор.