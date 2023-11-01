БКС: Не исключаем снижение курса доллара к 89,5–90

На валютном рынке наблюдается повышенная амплитуда колебаний. Во вторник курс USD/RUB в моменте опускался под нижнюю границу годового растущего тренда. Котировки приближались к отметке 91,6. Однако к концу дневной сессии последовал отскок, и закрытие уже проходило около 93,4.

– Причин для начала поступательной волны девальвации рубля пока не наблюдается, масштаб отката нефтяных цен не такой значительный, – считают аналитики БКС Мир инвестиций. – Наоборот, в обозримой перспективе не исключается снижение курса доллара к ближайшей значимой поддержке около 89,5–90.

По мнению экспертов, поддержку рублю окажет как высокая ставка, снижающая кредитный спрос на импорт и склонность к потреблению, так и принятые меры по норме обязательной продаже валютной выручки экспортерами.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф прогнозировал постепенную стабилизацию курса российской валюты на отметке 90 рублей за доллар. В тоже время доцент кафедры экономической политики и экономических измерений института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков, считает, что рубль может укрепиться и до 80 за доллар.