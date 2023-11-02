Ирина Бахтина: «Качество жизни – это не только про инфраструктуру»

В прошлом году объединенная компания РУСАЛ оценила качество жизни в городах присутствия. Директор по устойчивому развитию РУСАЛа Ирина Бахтина рассказала на БРИФ’23, как проводилось исследование и какие наиболее острые вопросы были выявлены в Иркутской области.

– За основу мы взяли методологию ВЭБ.РФ, который исследовал качество жизни в больших городах по 12 международно-признанным параметрам. Но если ВЭБ.РФ делал упор на города-миллионники, крупные города, столицы субъектов, то нам для оценки эффективности социальных инвестиций в тех городах, где работают наши предприятия, методологию пришлось доработать, потому что в зоне ответственности компании находятся небольшие города, маленькие рабочие посёлки численностью от 5 тысяч человек, – пояснила Ирина Бахтина.

При этом индекс оценивает не только инфраструктурные показатели.

– Это не только про то, как в городе красиво, светло и чисто, но еще и про то, насколько в городе душевно, насколько жители доверяют друг другу, могут помочь адаптироваться тому, кто впервые приехал в город, насколько уверены в завтрашнем дне, насколько готовы активно участвовать в принятии решений относительно той или иной инфраструктуры, – пояснила Ирина Бахтина.

Она поделилась результатами диагностики по городам Иркутской области.

– Если в Тайшете остро стоят вопросы городской среды, то, например, в Шелехове и в Братске – общественная безопасность, возможности для культуры и отдыха. Если в Шелехове транспортная доступность решается в большей степени за счёт Иркутска, то в Тайшете и Братске эти вопросы нужно решать отдельно. Во всех городах остро стоят вопросы городской среды, досуговых и образовательных возможностей, наличия культурных центров.