«Надо найти баланс». Николай Будуев о «сплошных рубках» на Байкале

«Я один из авторов законопроекта о «сплошных рубках» на Байкале. Законотворчество – это всегда живой процесс. Нам очень важно сбалансировать закон, чтобы в результате экология не пострадала и в тоже время население совсем не потеряло возможность для жизни на Байкале. Есть всегда две стороны – те, кто за экологию, и те, кто за природопользование. Нужно найти баланс», – заявил на БРИФ’23 председатель подкомитета по охране озера Байкал, депутат Госдумы Николай Будуев.