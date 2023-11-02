Новости

«Надо найти баланс». Николай Будуев о «сплошных рубках» на Байкале

«Я один из авторов законопроекта о «сплошных рубках» на Байкале. Законотворчество – это всегда живой процесс. Нам очень важно сбалансировать закон, чтобы в результате экология не пострадала и в тоже время население совсем не потеряло возможность для жизни на Байкале. Есть всегда две стороны – те, кто за экологию, и те, кто за природопользование. Нужно найти баланс», – заявил на БРИФ’23 председатель подкомитета по охране озера Байкал, депутат Госдумы Николай Будуев.


<p>Николай Будуев, депутат Госдумы, председатель подкомитета по охране озера Байкал.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Николай Будуев, депутат Госдумы, председатель подкомитета по охране озера Байкал.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Николай Будуев, депутат Госдумы, председатель подкомитета по охране озера Байкал.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Николай Будуев, депутат Госдумы, председатель подкомитета по охране озера Байкал.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Николай Будуев, депутат Госдумы, председатель подкомитета по охране озера Байкал.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Николай Будуев, депутат Госдумы, председатель подкомитета по охране озера Байкал.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "#БРИФ #BRIF Байкальский риск-форум ":
Все материалы сюжета (134)


Реклама на сайте

#БРИФ #BRIF Байкальский риск-форум
«Сегодня людей не хватает в принципе». Эксперт БРИФ’23 о кадровом голоде
«Нам нужны руководители-сталкеры» – эксперт ВШЭ
«Надо найти баланс». Николай Будуев о «сплошных рубках» на Байкале
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес