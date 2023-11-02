«Традиционные подходы к управлению бизнесом перестали работать. Нам нужны руководители, которые подобно сталкерам в фильме Стругацких, смогут в условиях неопределённости привести свои компании к цели», – заявила директор центра стратегического предпринимательства НИИ ВШЭ в Санкт-Петербурге Галина Широкова.
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«Нам нужны руководители-сталкеры» – эксперт ВШЭ
/ Сибирское Информационное Агентство /
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Материалы сюжета "#БРИФ #BRIF Байкальский риск-форум ":
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02ноября
2023«Сегодня людей не хватает в принципе». Эксперт БРИФ’23 о кадровом голоде«Проблема дефицита кадров актуальна для всех регионов – от Калининграда до Владивостока», – заявил на БРИФ’23 заместитель генерального директора по управлению персоналом Иркутской нефтяной компании Владислав Поздышев. Сегодня в ИНК трудится 16 тысяч человек. Эксперт рассказал, как компании удаётся решать кадровый вопрос в условиях быстрого роста бизнеса.
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02ноября
2023«Надо найти баланс». Николай Будуев о «сплошных рубках» на Байкале«Я один из авторов законопроекта о «сплошных рубках» на Байкале. Законотворчество – это всегда живой процесс. Нам очень важно сбалансировать закон, чтобы в результате экология не пострадала и в тоже время население совсем не потеряло возможность для жизни на Байкале. Есть всегда две стороны – те, кто за экологию, и те, кто за природопользование. Нужно найти баланс», – заявил на БРИФ’23 председатель подкомитета по охране озера Байкал, депутат Госдумы Николай Будуев.
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02ноября
2023«Без цифровых инструментов в HR не обойтись»«Развитие HR-процессов, конечно, важно методологически усовершенствовать, но при определённом росте компании невозможно обойтись без цифровых инструментов, которые поддерживают и повышают эффективность работы и руководителей, и представителей HR-подразделений. Мы разработали платформу «Пульс», которая как раз обеспечивает эту связь между сотрудником, руководителем и рекрутером и повышает эффективность работы в командах», – заявила на БРИФ’23 директор по продажам HR-платформы «Пульс» от Сбера Светлана Султанова.
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02ноября
2023Ирина Бахтина: «Качество жизни – это не только про инфраструктуру»В прошлом году объединенная компания РУСАЛ оценила качество жизни в городах присутствия. Директор по устойчивому развитию РУСАЛа Ирина Бахтина рассказала на БРИФ’23, как проводилось исследование и какие наиболее острые вопросы были выявлены в Иркутской области.
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01ноября
2023«Надо не запрещать пластик, а создавать инфраструктуру по сбору отходов»«Запрет – самое простое и примитивное решение. Фундаментальная проблема всё-таки не в материале – пластик это, стекло, алюминий или бумага, – а в том, что потребители должны отказываться от всего одноразового и переходить на многоразовое», – заявил на БРИФ’23 директор по устойчивому развитию компании СИБУР Максим Ремчуков.
«Сегодня людей не хватает в принципе». Эксперт БРИФ’23 о кадровом голоде
«Нам нужны руководители-сталкеры» – эксперт ВШЭ
«Надо найти баланс». Николай Будуев о «сплошных рубках» на Байкале