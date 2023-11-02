«Нам нужны руководители-сталкеры» – эксперт ВШЭ

«Традиционные подходы к управлению бизнесом перестали работать. Нам нужны руководители, которые подобно сталкерам в фильме Стругацких, смогут в условиях неопределённости привести свои компании к цели», – заявила директор центра стратегического предпринимательства НИИ ВШЭ в Санкт-Петербурге Галина Широкова.