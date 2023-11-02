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«Нам нужны руководители-сталкеры» – эксперт ВШЭ

«Традиционные подходы к управлению бизнесом перестали работать. Нам нужны руководители, которые подобно сталкерам в фильме Стругацких, смогут в условиях неопределённости привести свои компании к цели», – заявила директор центра стратегического предпринимательства НИИ ВШЭ в Санкт-Петербурге Галина Широкова.

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<p>Галина Широкова, директор центра стратегического предпринимательства НИИ ВШЭ в Санкт-Петербурге.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Галина Широкова, директор центра стратегического предпринимательства НИИ ВШЭ в Санкт-Петербурге.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Галина Широкова, директор центра стратегического предпринимательства НИИ ВШЭ в Санкт-Петербурге.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Галина Широкова, директор центра стратегического предпринимательства НИИ ВШЭ в Санкт-Петербурге.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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«Сегодня людей не хватает в принципе». Эксперт БРИФ’23 о кадровом голоде
«Нам нужны руководители-сталкеры» – эксперт ВШЭ
«Надо найти баланс». Николай Будуев о «сплошных рубках» на Байкале
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