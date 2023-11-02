ВТБ повысил ставки по вкладам до 15%

Изменение ставок по вкладам ВТБ произведет со 2 ноября. Розничные клиенты ВТБ смогут получить повышенную доходность по всей линейке вкладов в рублях. В среднем рост ставок составит 2,5 п.п. Размещение для вкладчиков будет доступно с доходностью до 15% годовых в зависимости от срока и типа вклада, а при переводе пенсии в ВТБ максимальная ставка для клиентов составит 16% годовых.

При размещении средств на три года максимальная доходность по «ВТБ-Вкладу» составит до 15% годовых. Клиенты, которые до 30 ноября переведут пенсию в ВТБ и получат первую выплату на счет до 31 января 2024 года включительно, смогут воспользоваться надбавкой в размере 1% годовых (на любой вклад в рублях до 1 млн рублей в первые 6 месяцев с даты поступления пенсии на счет). Таким образом, при открытии депозита на длительный срок максимальная доходность для них в первые полгода достигнет 16% годовых.

Депозиты сроком до 1 года будут доступны розничным клиентам по ставкам до 13,88%. Клиенты «Привилегии» смогут открыть среднесрочный депозит с доходностью до 14,41% годовых. Для клиентов Private Banking вклады до года будут доступны по ставкам до 14,62%. Для новых клиентов и клиентов, у которых в течение полугода не было вкладов или накопительных счетов, доступен вклад «Выгодное начало»: на срок 6 месяцев клиенты могут получить доходность до 15% годовых при открытии в ВТБ Онлайн.

«Решение регулятора повысить ключевую ставку закрепляет доминирующую роль вкладчика на розничном рынке как минимум до конца года. Ранее мы прогнозировали, что максимальная доходность по сберегательным продуктам среди российских банков достигнет 15%, и оперативно предлагаем такие условия клиентам. Подобных ставок на рынке не было почти 1,5 года, и сейчас у потребителей есть возможность зафиксировать доходность по вкладу на длительную перспективу, когда ключевая ставка стабилизируется и вернется к меньшим значениям. Россияне научились быстро и гибко реагировать на текущие изменения на финансовом рынке, поэтому в ближайшее время мы увидим еще одну волну резкого спроса на сберегательные инструменты», – комментирует начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

Ранее ВТБ отмечал, что решение Центрального банка повысить ключевую ставку до 15% даст сигнал финансовому рынку продолжить рост ставок по вкладам и накопительным счетам. По прогнозам ВТБ, увеличение доходности по вкладам составит порядка 50-70% от повышения ключевой ставки, то есть около 1%-1,4%. Это повлияет на динамику рынка пассивов, который в этом году может вырасти на 20%. Рублевые депозиты вырастут с начала года более, чем на четверть и достигнут 25,4 трлн рублей. Средства до востребования в рублях также покажут существенный прирост, который составит 14% по итогам года.