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Доллар цепляется за уровень 92,5, но пробой – вопрос времени

Российский рубль в среду вновь оттолкнулся от уровня 92,5 и торговался вблизи 93. Планка 92,5 имеет уже принципиальное значение, считают аналитики БКС Мир инвестиций, её многократный тест лишь повышает значимость уровня.

– Во-первых, в этой области проходит годовой восходящий тренд доллара США, его пробой чисто технически резко ухудшит позиции покупателей не только доллара, но и всех валют. Во-вторых, это горизонтальная поддержка по минимумам августа и сентября, и уход пары USD/RUB под месячные поддержки сподвигнет участников на укрепление рубля идти дальше, – отмечают эксперты.

Покупатели валют будут всячески уберегать 92,5, но пробой уровня — это лишь вопрос времени, считают аналитики БКС.

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– Среднесрочные факторы играют на стороне нацвалюты. Это и высокая ставка ЦБ как фактор сжатия импорта и спроса на валюту, и нормативы репатриации выручки экспортеров, повышающие общее предложение валюты на рынке. На фоне относительно комфортных цен на энергоносители в четверг доллар вновь может протестировать принципиальную планку 92,5. Если это удастся, то последним препятствием на пути к искомым 90 станут минимумы недели на 91,6. Другие валюты Европы и Азии на Мосбирже полетят вслед за американцем, – резюмируют эксперты БКС.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф прогнозировал постепенную стабилизацию курса российской валюты на отметке 90 рублей за доллар. В тоже время доцент кафедры экономической политики и экономических измерений института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков, считает, что рубль может укрепиться и до 80 за доллар.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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