Солид Банк с 1 ноября повысил ставки по депозитам для бизнеса

С 01.11.23 Солид Банк улучшил два основных предложения по размещению депозитов для бизнеса: «Солид – Доход» и «Солид – Комфорт».

Депозит для повышенного дохода – «Солид – Доход».

Теперь на срок 1-385 дней банк предлагает доходность – от 12% до 14,5% годовых.

Суммы для размещения – 100 000руб., 30 000 000 руб., 50 000 000 руб.

«Солид - Комфорт» депозит для тех, кто всегда хочет быть готовым к непредвиденным ситуациям.

Это комфортный вариант депозита для бизнеса с возможностью пополнения и частичного изъятия средств. Банк сократил срок депозита, теперь он составляет от 32 до 385 дней.

Процентная ставка плавающая, зависит от суммы и срока размещения, от 12% до 14% годовых. Суммы для размещения – 100 000руб., 10 000 000 руб., 50 000 000 руб.



Клиенту доступно пополнение депозита в течение всего срока на следующих условиях:

- минимальная сумма единовременного дополнительного взноса должна быть не менее 1/10 от первоначальной суммы;

- прием дополнительным взносов прекращается за 30 дней до окончания срока договора по депозиту.

Частичное изъятие также доступно в течение всего срока действия договора при условиях:

- сумма единовременного изъятия не более 50 % от суммы депозита на момент изъятие и не чаще, чем 1 раз в 180 календарных дней;

- остаток средств на депозитном счете после изъятие не может быть менее минимальной суммы депозита.

Банк предлагает оставить заявку на консультацию, чтобы подобрать подходящие для бизнеса условия.

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